Damián Quintero: "Ryo no baja, es mejor técnicamente"

Madrid, 10 nov (EFE).- El español Damián Quintero, subcampeón mundial de katas, admitió que el ganador del oro, el ya triple campeón Ryo Kiyuna, "es mejor técnicamente" y no baja nunca de nivel.

"Ryo como siempre, no baja su nivel. Espectacular, lo hace muy bien, él tiene sus armas, es mejor técnicamente. Viéndolo, creo que él ha sido al contrario que yo, ha ido de más a menos", señaló Quintero a Efe tras colgarse la plata.

"Me he sentido bien, en general. Quizás un poquito más frío de lo habitual al arrancar, pero después me he ido calmando durante el kata y me he encontrado muy bien. He ido de menos a más", apuntó.

Quintero no acusó presión por competir en Madrid, sino al contrario.

"He estado muy tranquilo de que haya sido aquí. He estado muy arropado por el público", dijo.

Sobre la posibilidad de que en los Juegos de Tokio 2020 se invierta el orden de las medallas de este sábado, Quintero no lo dudó. "¿Por qué no?", se preguntó.

"El objetivo era llegar a los Juegos. Esperemos llegar ahí, lo primero, que aún queda mucho. Y después, obviamente, a intentar pelear la final en su casa", añadió.

Los torneos que puntúan de cara a los Juegos son el objetivo inmediato del número dos del mundo.