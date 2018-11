Calleja: "Todos los partidos son importantes, pero puede que éste lo sea más"

Vila-real , 10 nov .- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, señaló en la rueda de prensa previa al partido que disputarán este domingo, ante el Rayo Vallecano, que si bien todos los encuentros son importantes, éste lo es un poco más por la situación en la que se encuentran y por el parón liguero que hay a continuación.

"Todos los partidos son importantes, pero para mí es verdad que éste te puede hacer cambiar la dinámica, tendríamos tiempo por delante para poder trabajar y recuperar las sensaciones. Como he dicho todos los partidos son importantes, pero puede que éste lo sea más", admitió.

"Estamos en una posición en la que no nos gustaría estar. Como dije en su día solo depende de nosotros el salir de esta zona, por lo que tenemos que empezar a hacerlo ya. Ellos están en una situación incómoda y debemos ser conscientes de la realidad y de dónde nos encontramos", añadió.

El Villarreal acumula cinco partidos sin ganar y una derrota en Vallecas podría dejar al conjunto castellonense en la zona de descenso.

"No pienso en perder, sólo me planteo ganar este partido. Ya sabemos que esto es un juego, que hay un rival que tiene sus virtudes delante y que no nos lo pondrán fácil. En los partidos pasan mil situaciones que nos complican, pero solo pienso en ganar y como hacerlo", señaló.

"Las consecuencias se verán en el campo, en como juguemos y como se pueda dar el resultado. Lo importante es tener mentalidad ganadora y afrontar el partido con la idea de ganar", prosiguió.

Calleja reconoció que ha tenido poco tiempo para preparar este encuentro, tras jugar el pasado jueves en Viena, pero aseguró que "los jugadores están recuperados, y estamos con ganas de conseguir los tres puntos que nos saquen de esta dinámica negativa en la que estamos".

Sobre el encuentro, el técnico madrileño explicó: "Vallecas es un partido complicado, un campo que conocemos perfectamente y que sabemos que no será fácil. Ellos tienen basadas sus opciones de permanencia en los partidos como locales, no han empezado bien, por lo que este va a ser un partido muy difícil".

"No nos interesa que sea un partido de ida y vuelta, de transiciones constantes. Ellos son un equipo con gente rápida y buena en el uno contra uno arriba, son muy verticales de cara a portería rival. Debemos ser equilibrados, no rompernos, jugar más en su campo, tener paciencia y finalizar las jugadas. No nos interesa un partido que se vuelva loco", recalcó.

Calleja lamentó la falta de gol que está demostrando su equipo esta temporada, ya que apuntó que es un problema que les ha penalizado mucho. "Cuesta marcar gol y eso hace que todo sea más complicado. Espero que se cambie por calidad y por talento. Cuando cambie ese acierto los resultados acompañarán", subrayó.

El entrenador también reconoció que a su equipo le está costando controlarse en las segundas partes, lo que provoca que los partidos se rompan y jueguen con precipitación.

"Está siendo una constante que el partido se rompa en las segundas partes, ya que al ir con el partido igualado, no haber podido ponernos por delante, nos entran las prisas y esas prisas nos traicionan. El equipo se parte buscando la victoria y se hace un poco la guerra por su cuenta, con buena voluntad, pero nos pasa factura", concluyó.