Bordalás: "Hicimos un gran partido ante un grande de España y de Europa"

Getafe , 10 nov .- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó la derrota frente al Valencia (0-1), pero declaró que hicieron "un gran partido" ante un equipo "grande de España y de Europa que tiene menos puntos" que ellos en la clasificación.

El Valencia se llevó la victoria del Coliseum Alfonso Pérez con un gol de penalti de Dani Parejo a los ochenta minutos que vino precedido de una falta de Bruno González sobre Gameiro que también supuso la expulsión del central azulón.

"Creo que el equipo ha hecho un buen partido, incluso diría que un gran partido. Solo hemos tenido problemas de situaciones claras por desajustes nuestros como llegar tarde a la presión porque las tres acciones de Rodrigo en el mano a mano han sido muy parecidas", dijo Bordalás.

"Aún así, he felicitado a los chicos porque han hecho un gran partido y a veces no mereces la derrota pero pierdes", apuntó.

El técnico alicantino del Getafe lamentó la acción del penalti de Bruno que supuso el gol de Dani Parejo, que fue pitado después de la consulta del árbitro al VAR.

"Ha sido una pena la jugada del penalti, que no la he visto. Aún así, siempre he estado a favor del VAR y lo voy a seguir estando. Parece que ha habido un agarrón y no tengo nada que decir, solo que también ha habido una jugada clara con empate a cero de Coquelin que derribó a Arambarri y hubiese sido la segunda cartulina", señaló.

Esta temporada, el Getafe ha sumado solo ocho puntos de dieciocho posibles en el Coliseum Alfonso Pérez.

"Somos un equipo pequeño, pero el Valencia o la Real Sociedad tienen menos puntos. Esa es la dificultad del campeonato. Cuesta mucho ganar los partidos y hay que recordar que enfrente tenemos a un grande de España y de Europa por afición, masa social y que tiene un equipazo. Ahora toca levantarse y seguir", concluyó.