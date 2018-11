El Bada Huesca apabulla al Teucro

Huesca, 10 nov (EFE).- El Bada Huesca apabulló al Teucro (37-22) en un partido que no tuvo emoción dada la gran diferencia que hubo entre los dos equipos, no pudiendo oponer resistencia al equipo local que se marchó al descanso con el marcador ya sentenciado (19-8).

Comenzó muy intenso Bada Huesca con acciones muy rápidas que le permitió coger una renta de cinco goles en los primeros seis minutos (6-1) que le permitió jugar con comodidad y dominar a su rival fácilmente.

Tuvo que pedir tiempo el entrenador del Teucro Luis Montes para parar las oleadas que le hacía el conjunto aragonés aunque no pudo parar la sangría, y de estar abajo el equipo visitante por siete goles (8-1) en el minuto 10, pasó a aumentar hasta 9 goles (11-2) dos minutos más tarde, por lo que volvió otra vez a pedir tiempo ya que la goleada encajada era cada vez mayor.

El partido con el marcador claramente decantado para los locales desde el comienzo del encuentro, donde no pudo oponer resistencia el equipo pontevedrés que no tuvo su día ni en el apartado defensivo ni en ataque. Ya no tuvo emoción ni interés bajando pronto los brazos el equipo gallego, entregando el partido con relativa facilidad.

La segunda parte siguió con la misma dinámica que en la primera mitad jugando a placer Bada Huesca ante un rival totalmente entregado y que en ningún momento opuso resistencia ni tuvo capacidad de reacción.

La ventaja en le electrónico fue en aumento conforme pasaron los minutos (27-11) en el minuto 39 y nuevamente pidió tiempo el entrenador del Teucro ante la apabullante derrota que sufría su equipo que nuca estuvo en el partido.

Si el partido fue un calvario para el Teucro, los últimos minutos ya sobraron para todos con el equipo oscense ya relajado por la diferencia en le marcador, lo que permitió maquillar un poco el resultado al Teucro y para los jugadores visitantes que desde el comienzo deseaban que se terminara cuanto antes el sufrimiento de una abultada derrota como la que sufrieron.

Ficha Técnica:

37 - Bada Huesca: Arguoillas (po) (1), Val (1), Carmona (6), Camas (2), Adrian Pérez (5), Ostojic (0), Mota (1), Carro (2), Félez (0), Oier García (5), Miguel Malo (6), Zungri (1), Mira (0), Bonano (7), Jorge Gómez (po).

22 - Condes del Albarei Teucro: Santana (po), Moyano (2), Suarez (2), Quintas (3), Rial (1), Iván Fernández (0), Cutura (6), Gehrhardt (1), Fischer (1), Cangiani (2), Daniel Hernández (0), Pereiro (0), Mosquera (0), Sergio Pérez (4), Jorge García (po)

Árbitros: Jesús Escudero y Jorge Escudero. Excluyeron dos minutos a los locales; Ostojic, Mira, Ostojic y Bonano. Por parte de los visitantes fueron excluidos dos minutos: Gehrhardt, y Rial,

Marcador cada cinco minutos: 5-1; 8-1; 11-3; 14-4; 16-6; 19-8 (Descanso); 22-10; 26-11; 30-14; 32-19; 34-20; 37-22 ( Final)

Incidencias: Partido disputado entre el Bada Huesca y Teucro correspondiente a la octava jornada de la Liga ASOBAL disputado en el Palacio de los Deportes de Huesca ante unos 800 espectadores.