Alcobendas apela a su fortaleza como local para sorprender al Granollers

Alcobendas , 10 nov .- El Secin Group Alcobendas volverá a apelar a la competitiva versión que ha mostrado en sus últimos encuentros como local para tratar de sorprender este domingo (12:00) a un Fraikin Granollers que viaja a Madrid dispuesto a asaltar la segunda plaza.

Pocos equipos muestran una transformación tan radical cuando actúan como local como la que vive el jovencísimo equipo madrileño, que al abrigo de su afición parece olvidarse de los muchos kilos y centímetros que le separan de cualquier rival.

Tal y como ya pudieron comprobar el Quabit Guadalajara (32-30) y el Helvetia Anaitasuna (27-26), que sucumbieron ante la intensidad de un Alcobendas, que en nada se parece cuando juega en el Amaya Valdemoro al conjunto que cuenta por derrotas todos sus desplazamientos.

"Jugar ante nuestra afición nos ayuda un montón y la verdad es que después de lo ocurrido en León, donde apenas pudimos competir - Alcobendas cayó por un contundente 34-16 ante el Ademar-, estamos deseando volver a jugar en casa y volver a competir", señaló el preparador madrileño Ángel Castaño en declaraciones a la Agencia EFE.

Un encuentro para el que el conjunto madrileño contará con los refuerzos del extremo Nacho Gimeno y, sobre todo, del primera línea Santi López, una pieza fundamental en los esquemas del cuadro alcobendense, tras perderse la última jornada por lesión.

"Santi probablemente podrá jugar, es verdad que todavía está un poco limitado, pero seguramente jugará, al igual que Nacho Gimeno, que pese a que todavía no estará al cien por cien, también nos podrá ayudar", explicó Castaño.

Refuerzos que ayudarán al Secin Group Alcobendas a afrontar un partido en el que, como recalcó el entrenador madrileño, los locales deberán cometer "muy poquitos errores" si quieren tener alguna posibilidad de sorprender al Fraikin Granollers.

"Esa es la clave si queremos estar en el partido. Tenemos que cometer muy poquitos errores, sobre todo, en ataque, donde debemos asegurar al máximo las posesiones y tener paciencia para encontrar buenas opciones de lanzamiento, porque el Granollers aprovecha muy bien cualquier error del rival", advirtió Castaño.

Pero el equipo alcobendense no sólo deberá demostrar su mejor versión en ataque, sino también en defensa, donde los de Ángel Castaño deberán prestar especial atención a los movimientos del pivote Adrià Figueras.

"No es sólo lo bien que lo hace Adrià, un pivote muy móvil que sabe leer perfectamente el juego, sino lo bien que juegan con él el resto de sus compañeros. Tendremos que evitar que los que tengan el balón no lo vean, que no estén cómodos", concluyó el técnico del Alcobendas.