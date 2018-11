Zverev: "Sería bueno que Federer, Nadal y Djokovic jueguen siempre"

Londres, 9 nov (EFE).- El tenista alemán Alexander Zverev, número cinco del mundo, dijo este viernes en rueda de prensa que sería bueno para el tenis que Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic jugasen siempre.

"Para el tenis sería bueno que Roger, Rafa y Novak jueguen para siempre, pero es algo que ya ha pasado, Borg, McEnroe... Se retiraron y al final llegaron otros grande jugadores", expresó.

El germano compite por tercera vez en las Finales ATP y aclaró que no quiere repetir la actuación del año pasado cuando se quedó a un paso de las semifinales.

"El año pasado tuve la oportunidad de estar en semifinales y no pude, perdí el tercer partido con Jack Sock. Espero que no se repita. Este año ha vuelto a ser duro para mí, he cogido más experiencia, así que espero que sea diferente este año. Tengo un duro grupo, con grandes jugadores como Novak (Djokovic), pero con ganas de jugar un buen tenis", explicó.

Zverev ha quedado encuadrado en el Grupo Guga Kuerten junto a Djokovic, el croata Marin Cilic y el estadounidense John Isner.

Para tratar de pasar el 'round robin', Zverev aseguró que ha superado los problemas de hombro que le afectaron en el Masters 1.000 de París, torneo en el que cedió en cuartos de final.

Las Finales ATP se disputan del 11 al 18 de noviembre en el O2 de Londres, situado en el este de la capital británica.