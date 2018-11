Sánchez Llibre insta a reformar prisión preventiva para que no sea tan larga

Barcelona, 9 nov (EFE).- El presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se ha mostrado hoy contrario a la prisión preventiva que se alarga en el tiempo como la que mantiene encarcelados a los dirigentes independentistas del "procés" y ha instado al poder legislativo a reformar esta figura.

"Tengo amigos de ERC y del PDeCAT en prisión preventiva y me gustaría que no estuvieran ahí. La prisión preventiva es inhumana. No puede ser que, sin sentencia, se esté tanto tiempo en prisión", ha apuntado Sánchez Llibre en declaraciones a los medios de comunicación.

El máximo representante de la principal patronal catalana, que asumió este cargo el pasado 5 de noviembre, ha dejado claro que esta opinión es fruto de "una reflexión personal".

En esta línea, ha señalado que "como humanista" le gustaría que nadie estuviera en la cárcel antes de ser juzgado.