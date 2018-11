Ponsarnau: "Aquí te juegas el cargo igual en un amistoso que ante el Manresa"

Valencia, 9 nov (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, aseguró que en el equipo valenciano su entrenador se juega el puesto en cada partido incluidos los amistosos y también en el que este sábado les enfrentará al Baxi Manresa.

"Soy entrenador del Valencia y cuando lo asumes sabes que en un amistoso te estás jugando ser o no el entrenador y mañana será igual. En si me parece bien o mal no voy a entrar", deslizó en una comparecencia ante los medios de comunicación.

El técnico dijo que está convencido de lo que tiene que hacer: trabajar al cien por cien. También recordó que si es el entrenador fue porque este verano se consideró que era "el adecuado para el proyecto porque lo conocía y porque las cosas se tenían que ir construyendo".

"Los resultados no han acompañado. Ni jugamos como queremos, ni defendemos como queremos, pero estamos en pleno proceso de crecimiento, en periodo de construcción", apuntó Ponsarnau.

El técnico dijo que hace "dos semanas" consiguieron empezar a entrenarse con el ritmo y la energía que necesitan "para poder conseguir el tono necesario contra los mejores equipos de Europa".

Ponsarnau admitió que "los planes no nos han salido bien" y que hasta hace quince días entrenaban con muchos jugadores en alerta. "Si subíamos el tono del trabajo, aumentábamos las posibilidades que se lesionaran y tenías que ser precavido. Hace dos semanas que hemos podido dejar de serlo", concluyó.