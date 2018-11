El 80% de las personas con trastorno mental tiene una adicción y a la inversa

Valencia, 9 nov (EFE).- El 80 % de las personas que sufren un trastorno de adicción presenta también una patología mental y lo mismo ocurre a la inversa, una situación que se conoce como patología dual y que se debe tratar a la vez para evitar que el paciente reciba tratamientos independientes y hasta contradictorios.

Así se ha expuesto durante los "Diálogos EFE Salud: Salud mental y adicciones", donde también se ha reflejado que los cerebros no funcionan como uno quiere y que todas las personas, independientemente de su estatus socioeconómico, de su edad o de su sexo, al nacer ya tienen más o menos papeletas para sufrir adicción, depresión, esquizofrenia u otros trastornos mentales.

Es la opinión expresada en el encuentro organizado por la Agencia EFE en colaboración con Hospitales Vithas Nisa y celebrado en el Ateneo de València por el psiquiatra Augusto Zafra, responsable de las unidades de Salud Mental y Desintoxicación Hospitalaria en los hospitales Vithas Nisa Valencia al Mar y Aguas Vivas.

Junto a Zafra han participado Gonzalo Haro, responsable del programa de Patología Dual del Hospital Provincial de Castellón; José Martínez Raga, vicepresidente de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), y Pilar Martínez, que está siendo tratada de una adicción al alcohol.

Cuando esas personas con una mayor vulnerabilidad ven sometido su cerebro a una situación de estrés por determinados comportamientos o por acontecimientos vitales como rupturas de pareja, duelos de personas o infecciones, pueden caer más fácilmente en una adicción y un trastorno mental, según Zafra.

"Si no tratamos conjuntamente la adicción y el trastorno mental, el resultado no será tan bueno como sería esperable y la tasa de recaída aumenta muchísimo", ha destacado Zafra, una cuestión en la que coinciden también Haro y Martínez Raga porque el cerebro "no tiene compartimentos estancos".

Para Zafra, la patología dual pone nombre a una realidad que se observa desde hace años, que un alto porcentaje de personas con trastorno de conducta adictiva tienen desórdenes psicológicos y que es preciso tratar ambos frentes de manera integral y unitaria para ser lo más eficiente posible en el tratamiento.

De esa forma, la persona que presenta una adicción y un trastorno mental puede lograr el mayor grado de funcionalidad posible.

Los expertos han resaltado que donde no existe esta posibilidad de tratar la patología dual, cuando una persona presenta algún tipo de enfermedad adictiva es atendida en un circuito específico y si se detecta un trastorno mental va a otro, lo que desemboca en una asistencia dispar y descoordinada.

Martínez Raga ha destacado que puede pasar que el paciente "vaya de un sitio a otro" recibiendo un tratamiento "paralelo o secuencial", y puede ocurrir, por ejemplo, que en una unidad se prescriba un medicamento que esté indicado para la depresión pero contraindicado para el alcoholismo.

Por otra parte, Haro ha explicado que los trastornos mentales tienen un 50 % de heredabilidad, pero se ha visto que algunas alteraciones genéticas en una persona producen una enfermedad mental, en otra esa misma alteración genética produce una adicción, y en otras las dos cosas juntas.

Los tres expertos coinciden también al afirmar que quien tiene un trastorno adictivo es un paciente crónico con una enfermedad persistente que tendrá que cuidarse todos los días de su vida en mayor o menor medida, que tendrá que modificar conceptos y hábitos y asumir que hay fronteras que no podrá traspasar.

Esa cronicidad en el cerebro implica una vulnerabilidad a las recaídas pero no que siempre se esté enfermo, explica Martínez Raga.

Destaca que, por ejemplo, un paciente con tabaquismo que deje de fumar a los 35 años puede estar cinco, diez o veinte años en abstinencia pero si se expone nuevamente a fumar recaerá de una forma muy rápida, en pocos días, a la cantidad que estaba fumando diez o veinte años atrás.