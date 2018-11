Pellegrino: "Queremos que Lunin se quede"

Leganés , 9 nov .- Mauricio Pellegrino, técnico argentino del Leganés, mostró su deseo de que el guardameta ucraniano Andriy Lunin siga cedido en el club por el Real Madrid ante los rumores que hablan de que el conjunto blanco se estaría pensando repescarlo para prestarlo a otro equipo ante la falta de minutos.

"Nosotros queremos que Lunin se quede. Estamos haciendo un trabajo muy bueno para él. En muchísimos aspectos. En conocimiento de la Liga española, de conocer los campos, los compañeros, las tácticas, los rivales. Estamos sufriendo y trabajando en beneficio del jugador", dijo en rueda de prensa.

"Obvio, nosotros también salimos beneficiados. Pero esto lleva su tiempo. Tiene un compañero que lo está haciendo bien. Eso es lo importante de la cuestión", añadió en relación a la competencia de este con Iván Cuéllar.

Pellegrino asegura que ante todo vela por el interés de los suyos: "Yo tomo las decisiones pensando en lo que es mejor para nosotros. Obvio que Lunin es propiedad de otro equipo pero no tomamos las decisiones pensando qué conviene a cada situación particular sino pensando en el todo. Aquí lo más importante somos nosotros, el Leganés. A veces no podemos dejar contentos a todos".

Asimismo afirma entender al Real Madrid en el caso de que reclamen su vuelta: "Claro que lo entiendo pero el Real Madrid entiende que nosotros hacemos lo mejor que creemos para nosotros. Cuando traemos a un cedido nos beneficiamos de un futbolista que no podríamos comprar pero asumimos un riesgo que es la adaptación, los plazos, el conocimiento, el lenguaje...".

"Creo que lo estamos haciendo, estamos mejorando a Lunin para que pueda estar en la liga española. Entiendo la postura del Real Madrid pero nosotros siempre vamos a tomar las decisiones por nosotros mismos", agregó.