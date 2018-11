"Marte" demuestra que hay vida, personas y sentimientos más allá de la tierra

Londres, 9 nov (EFE).- Una vez superada la aventura de llegar a Marte y sobrevivir, la raza humana encara un reto aún mayor, porque superar los inconvenientes técnicos de alcanzar el planeta rojo no parece complicado al lado de los problemas de convivencia que plantea la temporada dos de la serie "Marte".

Esta segunda temporada, que National Geographic estrena la próxima semana, continúa la novedosa estructura de la primera, con una mezcla de documental y ficción, en la que se explora cómo sería la vida de una colonia humana en Marte.

Lo que cambia respecto a la primera temporada es que en esta ocasión será mayor el espacio de la ficción, rigurosamente adaptada para que refleje de la forma más veraz posible cómo sería vivir en Marte en la realidad.

"Hemos ido más a la ficción por el peso de los personajes y lo entretenido de la historia", explicó a Efe el mexicano Everardo Gout, que dirigió la primera temporada y repite al frente de varios episodios de la nueva entrega.

"Es una segunda temporada en la que al cien por cien trata de adentrarse en los personajes. En sus conflictos, en sus amores y desamores, en su manera de ver la vida. Y como en todo buen drama, debe haber un gran conflicto", avanzó a Efe en Budapest, donde se rodaron los nuevos episodios.

Varios años después del aterrizaje en el planeta rojo, los integrantes del primer viaje se han asentado y han formado colonias, por lo que el elenco de personajes se amplía por encima de cincuenta lo que permite el desarrollo de historias personales.

"La comunidad ha crecido, hay más gente y el foco está en el drama humano. '¿Podemos coexistir?' es la gran pregunta de la segunda temporada. Hay mucho más drama humano, puedes involucrarte más en el viaje de los personajes en esta temporada", afirmó Jihae Kim, quien interpreta a la comandante Hana Seung, en una charla en Londres con un grupo reducido de medios, entre ellos Efe.

Embarazos, romances, problemas sentimentales y luchas de poder toman las riendas de la serie, que no por ello deja de lado el carácter veraz y puntilloso que National Geographic confiere.

La trama de los seis episodios sitúa al espectador en el año 2042, cinco años después de la primera temporada y poco después de que los astronautas de la nave espacial Daedalus establecieran una colonia llamada Olympus Town.

"Esta temporada nos traslada literalmente a un nuevo territorio. Sin leyes, ni gobierno, ni redes de seguridad de ningún tipo", explicó Dee Johnson, guionista principal de la serie.

Repiten en el reparto los mismos actores sobre los que se creó la primera parte de la serie, entre ellos el argentino Alberto Ammann como Javier Delgado, un científico español que participa en la misión internacional para colonizar el planeta rojo.

"La situación en Marte es mucho peor para el ser humano que en el lugar con el clima más extremo de la Tierra", indicó a Efe Ammann, y eso supone un aspecto fundamental para los personajes.

"El peligro de morir está presente cada momento", agregó sobre las dificultades de vivir en un entorno tan hostil.

También vuelven a aparecer, entre otros, Clémentine Poidatz como la médica francesa Amelie Durand; la rumana Anamaria Marinca como la geóloga rusa Marta Kamen; o Cosima Shaw como la física nuclear británica Leslie Richardson.

La fusión de ciencia y ficción ayudó a que los actores se involucrasen más con el mundo científico y saciasen sus ansias de conocimiento estimulando sentidos como la curiosidad, como fue el caso de Podiatz.

"No me imaginaba a mí misma siendo tan curiosa como lo soy ahora. La serie ha cambiado muchas cosas para mí porque no me imaginaba que pudiera estar interesada en el espacio, para nada", dijo.

Con dos temporadas ya a sus espaldas, Podiatz señaló que el mayor impedimento para vivir en Marte es, precisamente, el mismo que trata de impulsarlo, el ser humano.

"Puede que sea el punto más débil para ir a Marte. No tenemos problemas técnicos para ir, lo hemos hecho antes, pero no sabemos cómo el ser humano va a aguantar meses de viaje, adaptarse a un planeta vacío y con condiciones climatológicas extremas", reflexionó.

La serie ha contado con asesoramiento de científicos, ingenieros y expertos para que cuanto se vea en la pantalla se parezca lo más posible a una situación real.

Con la mezcla entre serie y documental, la contraposición de la vida en Marte y la lucha por el medioambiente en la Tierra y las apariciones puntuales de académicos y figuras como Elon Musk, confundador de Tesla, la segunda temporada de "Marte" se estrena el 12 de noviembre en Estados Unidos y el 14 en España.