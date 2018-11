Margarita Salas, "orgullosa" de que haya "muchas mujeres investigadoras"

Pamplona, 9 nov (EFE).- La bioquímica y académica Margarita Salas ha manifestado hoy su "orgullo" por que en la actualidad haya muchas mujeres que estén llevando a cabo una investigación "excelente".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas antes de impartir la conferencia 'Mujer y ciencia: mi experiencia investigadora' en el Planetario de Pamplona ante un auditorio lleno.

La bioquímica, que se convirtió en 2007 en la primera mujer española en formar parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ha considerado que la clave en su trayectoria ha sido "trabajar mucho".

En este sentido, ha destacado el apoyo de su marido del que, ha dicho, "siempre ha querido que fuese independiente como investigadora".

Igualmente ha recomendado a los jóvenes investigadores que estén iniciando sus carreras científicas tengan "paciencia, entusiasmo y mucha dedicación y tesón".

Doctora honoris causa por diez universidades españolas, Salas ha recordado que, al comenzar su tesis doctoral (en 1961) "se consideraba que las mujeres no estábamos capacitadas para investigar" y, así, confiesa que lo pasó "mal". "No se me tenía en cuenta, era como invisible", ha afirmado.

No obstante, ha comentado que la situación, respecto al papel de la mujer en la ciencia, "ha cambiado mucho" desde su época y que, en la actualidad, carreras como bioquímica, biología o biotecnología ya "no son de hombres, sino generales, e incluso hay más mujeres que hombres".

"En nuestros laboratorios haciendo la tesis doctoral hay más mujeres que hombres", ha aseverado, si bien ha advertido que "todavía hay camino que recorrer, las mujeres no estamos en los puestos más altos de dirección".

La científica, que a finales de este mes cumplirá 80 años, ha lamentado que a las personas mayores no se les tiene "demasiado" en cuenta y que, en ocasiones, existe "una discriminación por el hecho de ser mayor".

Asimismo, Salas ha señalado que, en la actualidad, la ciencia en España está "bien en calidad", pero ha denunciado la falta de financiación para investigar.

Por tanto, si bien ha valorado que los jóvenes amplíen sus conocimientos en otros países -ella misma completó sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York-, ha criticado que "está mal que no puedan volver".

A lo largo de su trayectoria como investigadora, Salas ha recibido numerosas distinciones, entre las que destacan el Premio Rey Jaime I de Investigación (1994), el premio nacional de investigación Santiago Ramón y Cajal (1999), la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid (2002) o el premio a la Excelencia Química otorgado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España (2014).

También fue galardonada con el premio a la Excelencia Química otorgado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España (2014) y con la Medalla Echegaray, la mayor distinción científica concedida por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (2016).