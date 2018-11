LaLiga propone sistema de alerta previa para evitar desprotección jugadores

Madrid, 9 nov (EFE).- LaLiga propuso que el nuevo convenio colectivo establezca un sistema de alerta previa para compartir con los sindicatos información sobre la situación económica de los clubes y si tienen límites de coste de plantillas, para evitar situaciones de desprotección de los jugadores.

La propuesta fue abordada en la reunión que representantes de LaLiga y el sindicato Futbolistas ON mantuvieron este viernes para negociar un nuevo convenio, en la que, igual que en las cinco anteriores, no participó la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por entender que no procede negociar la renovación ya que el documento vigente no expira hasta junio de 2020.

LaLiga informó que su propuesta, para que los jugadores no queden desprotegidos frente al posible incumplimiento de los clubes de las normas derivadas del control económico, incluye la obligación para éstos de comunicarle la contratación de un jugador en un plazo de 3 días desde que se produzca la misma.

También contempla que aquel jugador con contrato que no se inscribiera en LaLiga por falta de límite de coste de plantilla deportiva de un club, tendrá derecho a percibir una indemnización por la totalidad de las cantidades que le hubieren correspondido percibir hasta la finalización de la temporada.

Igualmente prevé un sistema de plazos variables para visar previamente los contratos por los clubes, que sólo se aplique en los años posteriores a los clubes que incumplan su obligación de inscribir a los jugadores contratados, y que el club que deje a algún jugador sin inscribir de acuerdo con las normas anteriores no podrá inscribir a más jugadores durante esa temporada.

La mejora de los mecanismos que prevé el convenio ante situaciones preconcursales como la del Reus; la posibilidad de aumentar el salario mínimo de los jugadores de Segunda B y la de adaptar las primas por antigüedad en el club a la realidad actual fueron otros de los temas abordados hoy.

LaLiga y Futbolistas ON contemplaron a su vez hacer una propuesta conjunta a los grupos políticos para mejorar la situación fiscal de los futbolistas en España y las recientes medidas en relación con el IRPF, que reconozca la peculiaridad del futbolista.

Ambas partes se emplazaron a un nueva reunión pese a que AFE ha solicitado la nulidad de esta comisión negociadora tras no llegar a un acuerdo en una reunión mantenida el pasado día 5 en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

La Audiencia Nacional será la que dicte si es legal la negociación que mantienen LaLaLiga y Futbolistas ON.