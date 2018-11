John Grisham y John Karzenbach entre los autores más vendidos de las semana

Redacción internacional, 9 nov (EFE).- El escritor de suspense en clave judicial John Grisham sitúa esta semana su nuevo título "The Reckoning" entre los libros más vendidos en Estados Unidos y Reino Unido, mientras el autor de thriller John Katzenbach hace lo mismo con "Jaque al psicoanalista" en Argentina y Colombia.

En las estanterías de no ficción los honores se los reparten el fallecido físico Stephen Hawking con su trabajo póstumo "Breves respuestas a las grandes preguntas" y el pensador e historiador israelí Yuval Noah Harari.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Der Insasse - Sebastian Fitzek (Droemer)

2.- Mittagsstunde - Dörte Hansen (Penguin)

3.- Marlow - Volker Kutscher (Piper)

4.- Die Suche - Charlotte Link (Blanvalet)

No ficción:

1.- Kurze Antworten auf große Fragen - Stephen Hawking (Klett-Cotta)

2.- Die bessere Hälfte - Eckart von Hirschhausen; Tobias Esch (Rowohlt)

3. 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert - Yuval Noah Harari (C.H. Beck)

4. Der Ernährungskompass - Bas Kast (C. Bertelsmann)

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B)

2.- "La voz ausente" - Gabriel Rolon (Emece)

3.- "Aquí hay dragones" - Florencia Bonelli (Suma de Letras)

4.- "Sabotaje" - Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara)

No ficción:

1.- "La raíz (De todos los males)" - Hugo Alconada Mon (Planeta)

2.- "Filosofía en once frases" - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

3.- "Sálvese quien pueda" - Andres Oppenheimer (Debate)

4.- "De animales a dioses" - Yuval Noah Harari (Debate)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Poesia que Transforma" - Bráulio Bessa (Sextante)

2.- Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo)

3.- "O Conto da Aia" - Margaret Atwood (Rocco)

4.- "A Revolução dos Bichos" - George Orwell (Companhia das Letras)

No ficción:

1.- "Como as Democracias Morrem" - Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (Zahar)

2.- "21 Lições Para o Século 21" - Yuval Noah Harari - (Companhia das Letras)

3.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari - (L&PM)

4.- "O imbecil coletivo: Atualidades inculturais brasileiras" - Olavo de Carvalho (Record)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La gran estafa" - John Grisham - (Penguin Random House)

2.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach - (Ediciones B)

3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli y Francesca Cavallo - (Planeta)

4.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joel Dicker - (Alfaguara)

No ficción:

1.- "El fin del alzheimer" - Dale E. Bredesen (Grijalbo)

2.- "El país que me tocó" - Enrique Santos Calderón - (Debate)

3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah Harari (Debate)

4.- "Historia mínima de Colombia" - Jorge Orlando Melo (Turner)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo (Planeta)

2.- "Semptierno" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Espasa)

3.- "Finales que merecen una historia" - Albert Espinosa (Grijalbo)

4.- "Tú no matarás" - Julia Navarro (Plaza & Janes)

No ficción:

1.- "Salud a ciencia cierta: Consejos para una vida sana (sin caer en las trampas de algunas industrias)" - Miguel Ángel Martínez González (Planeta)

2.- "Breves respuestas a las grandes preguntas" - Stephen Hawking (Crítica)

3.- "El arte de la prudencia" - Baltasar Gracián (Temas de hoy)

4.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Dark Sacred Night" - Michael Connelly (Little, Brown and Company)

2.- "The Reckoning" - John Grisham (Doubleday)

3.- "The Lion, tha Witch and the Wardrobe" - C.S. Lewis (Harpercollins)

4.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putnam's Sons)

No ficción:

1.- "Girl, Wash Your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson)

2.- "The Arc of Love" - Esther Perel (Audible Studios)

3.- "Hi Bob!" - Bob Newhart (Audible Studios)

4.- "Whose Boat Is This Boat?" - The staff of the late show with Stephen Colbert (Simon & Schuster)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Lucky Luke t.8; Un cow-boy à Paris" - Achdé, Jul & Morris (Lucky Comics)

2.- "Idiss" - Robert Badinter (Fayard)

3.- "L'Arabe du Futur t.4; Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992)" - Riad Sattouf (Allary)

4.- "Les Légendaires t.21; La Bataille du Néant" - Patrick Sobral (Delcourt)

No ficción:

1.- "Inch'allah ; l'islamisation è visage découvert" - Gérard Davet et Fabrice Lhomme (Fayard)

2.- "Ce que je peux enfin dire" - Ségolène Royal (Fayard)

3.- "Sorcières; la puissance invaincue des femmes" - Mona Chollet (Zones)

4.- "Les enfants du vide; de l'impasse individualiste au réveil citoyen" - Raphaël Glucksmann (Allary)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Fate il vostro gioco" - Antonio Manzini (Sellerio)

2.- "L'assassinio del Commendatore" - Haruki Murakami (Einaudi)

3.- "Buonanotte a te" - Roberto Emanuelli (Rizzoli)

4.- "The outsider" - Stephen King (Sperling & Kupfer)

No ficción:

1.- "M. Il figlio del secolo" - Antonio Scurati (Bompiani)

2.- "The Game" - Alessandro Baricco (Einaudi)

3.- "Un capitano" - Francesco Totti (Rizzoli)

4.- "Prove tecniche di resurrezione. Come riprendersi la propria vita" - Antonio Polito (Marsilio)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Pero a tu lado" - Amy Lab (Alfaguara)

2.- "1984" - George Orwell (Debolsillo)

3.- "Aura" - Carlos Fuentes (Era)

4.- "Las batallas en el desierto" - José Emilio Pacheco (Era)

No ficción:

1.- "El caballero de la armadura oxidada" - Robert Fisher (Obelisco)

2.- "Los secretos de la mente millonaria. Cómo dominar el juego interior de la riqueza" - T. Harv Eker (Sirio)

3.- "El arte de amar: Una investigación sobre la naturaleza del amor" - Erich Fromm (Paidós)

4.- "Piense y hágase rico" - Napoleon Hill (Tomo)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "A Amante do Governador" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva)

2.- "Cada Suspiro Teu" - Nicholas Sparks (Edições Asa)

3.- "D. Maria I" - Isabel Stilwell (Manuscrito Editora)

4.- "Como Estrelas Cadentes" - Sveva Casati Modignani (Porto Editora)

No ficción:

1.- "Quinta-feira e outros dias - Volume II" - Aníbal Cavaco Silva (Porto Editora)

2.- "Estar Vivo Aleija" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China)

3.- "A Arte Subtil de Saber Dizer que se Foda" - Mark Manson (Desassossego)

4.- "21 Lições Para o Século XXI" - Yuval Noah Harari (Elsinore).

Fuente: Librería Bertrand y Fnac

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Tombland" - CJ Sansom (Mantle)

2.- "The Reckoning" - John Grisham (Hodder)

3.- "In a House of Lies" - Ian Rankin (Orion)

4.- "War of the Wolf" - Bernard Cornwell (HarperCollins)

No ficción

1.- "Listening to the Animals" - Noel Fitzpatrick (Trapeze)

2.- "Brief Answers to the Big Questions" - Stephen Hawking (J Murray)

3.- "Tina Turner: My Love Story" - Tina Turner (Century)

4.- "We Need to Weaken the Mixture" - Guy Martin (Virgin)

Fuente: The Sunday Times.