El dibujante Salvador Larroca deja Star Wars y vuelve a los superhéroes

Salamanca, 9 nov (EFE).- El dibujante de Marvel Comics Salvador Larroca ha reconocido hoy en la Universidad de Salamanca que deja Star Wars para volver a los superhéroes porque "los fans llevan ya mucho tiempo" sin ver nada suyo de esta etapa, aunque no modificará su estilo propio que "se adapta al trabajo que encargan".

En declaraciones a los periodistas antes de impartir una clase magistral en la Facultad de Bellas de la Universidad de Salamanca, Larroca ha hecho un recorrido por sus 25 años como dibujante de Marvel, donde ha ilustrado a personajes como Iron Man o Spiderman.

También ha hecho la colección de Star Wars que ha decidido dejar para volver a los superhéroes, a través de un proyecto que ha preferido "no contar porque será presentado en breve".

"Me fui de Star Wars y he vuelto a superhéroes porque hace tiempo que los fans no ven nada mío. Cuando he considerado que he hecho números suficientes como para quedarme tranquilo con Star Wars he vuelto. Estoy haciendo un proyecto concreto que se avanzará en breve", ha anticipado.

En su opinión, esto no implicará un cambio de estilo, ya que lo adapta "en función del proyecto" que le llegue.

Así, ha recordado que en generaciones anteriores a la suya los dibujantes "entraban en colecciones menores", donde "se curtían y adquirían sus hábitos", como a él también le ha sucedido.

Larroca, que ha reconocido que no tiene "formación artística universitaria", también ha destacado que lo que tiene lo ha aprendido él mismo "de ver como lo hacen otros", por lo que trata de adaptar su estilo "a un proyecto".

"Hace años existía un estilo que era el llamado Marvel, que era el superheróico. Hoy en día, el estilo sigue siendo Marvel pero con diez millones de estilos diferentes. Dibujar superhéroes es una categoría, como en el cine lo es la comedia, o el terror", ha destacado.

Si tuviera que definir su estilo, el valenciano Salvador Larroca lo ha calificado de "más superheróico" porque "potencia una serie de cosas", en el que "los tíos y las tías tienen que estar guapas y cachas" y, sin embargo, en Star Wars "no era necesario dibujar musculosos. ¿Para qué?".

Larroca ha impartido hoy una clase maestra en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, una actividad coordinada por el profesor e ilustrador salmantino, Tomás Hijo.

"Alguien me dijo hace un tiempo que era el séptimo dibujante de la historia del cómic con el mayor húmero de páginas publicadas al año", ha referido, aunque los periodistas le han recordado que, además, se trata del dibujante más productivo del mundo, con el mayor número de páginas publicadas al año.

Además, ha sido el primer español en conseguir el premio Eisner, considerado como los Oscar de los cómics, por su trabajo en Iron Man, y también ha publicado las colecciones más importantes de la editorial Marvel, como X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Darth Vader o Star Wars.