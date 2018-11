Bada quiere un triunfo ante el colista para seguir en la lucha por parte alta

Huesca, 9 nov (EFE).- El Bada Huesca sólo piensa en ganar este sábado al colista de la Liga Asobal, el Condes de Albarei Teucro, para mantenerse en la lucha por los puestos altos de la tabla clasificatoria ya que aunque figura en la octava posición está a tan solo dos puntos del segundo clasificado.

Los últimos resultados del conjunto oscense no han sido positivos debido al potencial de los rivales, que eran más fuertes que el Bada Huesca, en un ciclo de partidos que con las derrotas cosechadas ha hecho bajar algunos puestos en la tabla el equipo altoaragonés aunque la distancia con la parte alta es muy poca, solo dos puntos.

El equipo oscense viene de cosechar dos derrotas consecutivas en los enfrentamientos que ha mantenido con el Abanca Ademar León y Fraikin Granollers pero lo igualado de la clasificación, con siete equipos metidos en el grupo de cabeza con solo dos puntos de distancia entre el octavo clasificado y el segundo, hace que una victoria mañana le supusiera remontar puestos, de ahí la importancia del enfrentamiento contra un conjunto gallego que también está necesitado de puntos pero por un motivo bien diferente, salir del farolillo rojo.

A pesar de las dos últimas derrotas la moral del equipo "no se ha resentido", según ha señalado a EFE José Francisco Nolasco, entrenador del Bada Huesca.

"Los últimos resultados no han sido buenos y ya sabíamos de la dificultad de los rivales como Ademar León, Logroño y Granollers, que son conjuntos muy difíciles y que se podían dar esos resultados. No nos ha afectado y no hay dudas en el equipo", ha sentenciado.

El partido de mañana de los oscenses ante el Teucro se presenta más accesible para el Bada Huesca al enfrentarse al último clasificado aunque Nolasco desconfía de la supuesta debilidad de su próximo oponente.

"No nos podemos fiar porque ya se ha demostrado que cualquier equipo puede ganar a los demás, excepto al Barcelona, y el Teucro le ganó a Ademar León, por eso no nos podemos guiar por la clasificación y tendremos que hacerlo muy bien para sacar adelante el encuentro", ha avisado.