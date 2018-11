La UE apura la negociación con Mercosur antes de que Bolsonaro tome el poder

Bruselas, 9 nov (EFECOM).- La Unión Europea (UE) ha intensificado las negociaciones de un acuerdo de asociación con el Mercosur para tratar de avanzar todo lo posible antes de que el presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, tome el poder en enero próximo.

"No sabemos nada del nuevo Gobierno de Brasil", que debe asumir el cargo el próximo 1 de enero, indicó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, ante la prensa a la pregunta de si con Bolsonaro en el poder ve alejarse el acuerdo que la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) negocian desde 2000.

La política sueca, que participó hoy en un Consejo de Ministros del ramo de la UE, explicó que por el momento su interlocutor es "el actual Gobierno" de Brasil.

"Eso es lo que hacemos y el próximo año veremos lo que pasa. Por eso, estamos intentando hacer el último empujón o al menos uno lo bastante grande como para dejarnos verdaderamente cerca" del acuerdo, continúo, "y entonces tendremos que ver con la nueva Administración" brasileña, concluyó.

La comisaria indicó que se han "intensificado" los contactos entre la UE y el Mercado Común del Sur (Mercosur) en las últimas semanas, y que "estamos haciendo progresos pero aún hay cosas por hacer".

Más explícita fue la ministra austríaca de Economía, Margarete Schramböck, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, al afirmar que vistos los comentarios de Bolsonaro durante las elecciones brasileñas parece que "Brasil quiere renegociar y reabrir lo que ya se ha conseguido" hasta el momento en el texto del acuerdo.

"Desde mi punto de vista, no vamos a ceder en nada que rebaje los estándares de Europa, tanto en agricultura como en productos industriales", enfatizó.

Los negociadores de ambos bloques iniciarán el próximo lunes en Bruselas una nueva ronda de negociación con intención de dar un impulso técnico y político a los asuntos pendientes.

"La UE sigue comprometida con una conclusión exitosa de un acuerdo ambicioso, equilibrado y mutuamente beneficioso acuerdo con el Mercosur, tan pronto como estén presentes todos los elementos necesarios", apuntaron fuentes comunitarias.

Por su parte, el secretario de Estado francés para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Baptiste Lemoyne, recalcó que su país quiere "un acuerdo equilibrado" que reconozca las indicaciones geográficas protegidas europeas y tengan mejor acceso al Mercosur.

"Por el momento no estamos ahí", apuntó, y recordó que Bolsonaro ha "evocado incluso una retirada del Mercosur": "Si no hay un acuerdo equilibrado, no habrá acuerdo", zanjó.

Los ministros también abordaron hoy el conflicto comercial generado al establecer Colombia derechos antidumping a las importaciones europeas de patatas fritas congeladas para freír.

Bélgica pidió a la Comisión Europea llevar a Bogotá a consultas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para intentar llegar a una solución, ya que alegó que los contactos bilaterales hasta el momento no han dado resultados.

"Europa defenderá las patatas fritas europeas. La CE lleva implicada en esta cuestión dos años y hemos convocado a diferentes niveles", tanto ministerial como mediante unas 17 notificaciones a las autoridades colombianas "para advertir que la investigación que han hecho no es verdaderamente muy sólida y que estamos muy en contra".

Malmström dijo que van a "esperar el anuncio oficial de las autoridades colombianas, que va a llegar en los próximos días, pero vamos a preparar los análisis legales para, eventualmente, sí ir a la OMC con este caso", en el que trabajan "muy estrechamente" con la industria europea.

Otro de los asuntos que centraron la agenda de los ministros fue las relaciones comerciales con Estados Unidos (EEUU) y la preparación de un ejercicio de evaluación que defina los objetivos.

La UE está dispuesta a abordar la cooperación reguladora en ámbitos como los productos farmacéuticos o dispositivos médicos entre otros bienes industriales, pero no a negociar en agricultura, recalcó la comisaria.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el de EEUU, Donald Trump, convinieron a finales de julio, tras reunirse en Washington, impulsar una tregua para rebajar las crecientes tensiones comerciales de los últimos meses, que incluía el compromiso mutuo de avanzar hacia una situación de "cero aranceles". EFECOM