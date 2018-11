Alonso dice que le costará entrar en Q3 pero luchará por puntos en carrera

Sao Paulo, 9 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (McLaren), bicampeón mundial de Fórmula Uno, dijo este viernes que en condiciones normales le costará entrar en la Q3, pero afirmó que "los puntos volverán a ser el objetivo" en la carrera del domingo en el circuito brasileño de Interlagos.

"Como sabemos, en prestaciones puras nos costará siempre entrar en Q3 porque los coches llevan siendo los mimos desde hace ya unas carreras y no creo que vaya a cambiar nada mágicamente, pero de cara a la carrera los puntos vuelven a ser el objetivo", afirmó el piloto en el 'paddock' del trazado de Sao Paulo.

Alonso cedió su monoplaza al británico Lando Norris, quien será piloto oficial de McLaren en 2019 junto con Carlos Sainz, en la primera sesión de los entrenamientos libres de este viernes y terminó en la decimosexta posición.

En la segunda sesión, el piloto asturiano se puso al volante y fue decimotercero.

"La verdad es que en la primera sesión rodó Lando, pero tuvimos toda la información que queríamos tener, todas las pruebas que queríamos hacer, fueron casi todas aerodinámicas", explicó Alonso.

"Ahora tenemos que optimizar todo de cara a mañana. Sabemos que aquí en Brasil, como siempre, en una o dos décimas hay cinco o seis coches y por tanto tenemos que hacer una vuelta perfecta mañana, un 'set-up' perfecto esta noche y optimizar todo al máximo", añadió.

En este sentido, el campeón del mundo de la categoría en 2005 y 2006 añadió que el sábado en la sesión de clasificación intentarán "estar lo más arriba posible".

También lamentó que en los últimos grandes premios "las carreras fueron demasiado cortas" y espera que en Brasil pueda disfrutar todas las vueltas y terminar la prueba, penúltima del campeonato.

"Yo disfruto cuando corremos y cuando hacemos todo lo posible. A veces eres lo suficientemente rápido para puntuar y hacer una buena carrera, otras veces no has tenido el ritmo y no estás en los puntos, pero por lo menos ver la bandera a cuadros es la mejor manera de disfrutar", sentenció.