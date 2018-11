Ábalos: entidades de utilidad pública no son iguales que las buscan un lucro

Arnedo , 9 nov .- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido hoy que las entidades declaradas de utilidad pública, como partidos políticos o la iglesia, estén exentos del impuesto hipotecario en los préstamos "porque no son iguales a quienes buscan un lucro".

Ábalos ha hecho estas declaraciones en Arnedo (La Rioja), donde ha visitado la restauración del castillo del municipio, que ha sido financiada con aportaciones del programa 1,5 por ciento cultural de su departamento.

A preguntas de los periodistas sobre el impuesto hipotecario, el ministro ha considerado que no se trata de un privilegio "porque tratar por igual a los que no son iguales sí que es una clara desigualdad".

"Las entidades no lucrativas se diferencia de las que persiguen el lucro, en el régimen fiscal general tienen esa exención, no solo en este impuesto, porque son declaradas de utilidad pública y no buscan un beneficio, con lo que no son nada iguales las que buscan un lucro, que es algo lícito", ha dicho.

El ministro ha respondido también a una pregunta sobre el final de la concesión de la autopista AP-1, que acaba a final de este mes, y ha recalcado que "ese contrato no se va a renovar y la vía será gratuita".

"Esa es la medida, otra cosa es hablar del modelo de las infraestructuras, pero el hecho concreto es que la concesión de la AP-1 vence el 30 noviembre y el uso va a ser gratuito", ha insistido el ministro.