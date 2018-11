Ábalos defiende eximir de impuesto a hipotecas concedidas a ciertas entidades

Arnedo (La Rioja), 9 nov (EFECOM).- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido hoy la decisión del Gobierno de que los bancos no paguen el impuesto a las hipotecas cuando los créditos se concedan a entidades declaradas de utilidad pública, que ya estaban exentas cuando el gravamen lo abonaban los clientes.

"Las entidades no lucrativas se diferencian de las que persiguen el lucro. En el régimen fiscal general tienen esa exención, no solo en este impuesto, porque son declaradas de utilidad pública y no buscan un beneficio", ha dicho.

Ábalos ha subrayado que no se trata de un privilegio "porque tratar por igual a los que no son iguales sí que es una clara desigualdad".

El real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para que los bancos paguen a partir de ahora el impuesto a las hipotecas - que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- establece que las entidades financieras no deberán abonarlo cuando los créditos se concedan al Estado, la Iglesia o los partidos políticos, entre otras entidades.