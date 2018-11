Vigaray: No podemos relajarnos ante el Huesca

Vitoria, 8 nov (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Carlos Vigaray ha advertido de que no pueden relajarse en su encuentro de Liga ante el Huesca de este domingo porque "cada partido es un mundo".

Vigaray ha considerado en rueda de prensa que la escuadra oscense es un rival de la liga del Alavés y ha recordado que equipos como Levante o Eibar ya les han remontado.

"Lo único que tenemos en la cabeza es conseguir lo antes posible la permanencia y después ya nos marcaremos otros objetivos", ha explicado el zaguero babazorro, que ha reconocido que si ganan al Huesca le dejan a 17 puntos, lo que sería "una distancia considerable".

Carlos Vigaray volvió a sentirse jugador de fútbol cuando reapareció en un partido oficial ante el Girona en la Copa del Rey, después de estar casi un año de baja a raíz de una lesión que parecía "más pequeña de lo que fue".

"He trabajado en muchos aspectos mentales porque cuando me lesioné estaba jugando todo y ahora he aprendido a valorar todo en la vida", ha expresado el futbolista de Leganés, que ha admitido que vuelve "a disfrutar con alegría" de lo que más le gusta.

Ha agradecido el apoyo de la plantilla alavesista y del cuerpo médico del Alavés y ha aclarado que nunca pensó en dejarlo todo, a pesar de haber tenido "momentos duros por estar lejos" de su familia.

"Ante el Girona salí como si fuera otro debut, con muchas ganas e ilusión por ayudar al equipo", ha rememorado el lateral derecho, que se sintió "muy bien" en la primera parte y notó la inactividad en la segunda.

Vigaray ha subrayado que "hay una rivalidad muy dura en el equipo porque los jugadores lo están haciendo muy bien" así que intentará "trabajar todos los días" para recuperar un puesto que ha admitido que ahora está en manos de Martín Aguirregabiria, al que apoya.

Sobre la entrada que recibió en la pasado jornada por parte del jugador del Eibar Pablo De Blasis, que supuso la expulsión directa del jugador argentino, Vigaray le ha restado importancia, aunque ha dicho que fue una entrada "fea".