El traductor José María Micó invita al lector a viajar por "Comedia" de Dante

Barcelona, 8 nov (EFE).- El poeta y traductor José María Micó invita al lector de habla hispana a adentrarse en el universo de Dante Alighieri de la mano de la nueva traducción de la "Comedia", un clásico de 700 años, que le ha supuesto cuatro años de trabajo y que acaba de publicar en Acantilado.

En una entrevista con Efe, ha reconocido que se trata de una labor "que quería emprender desde hace tiempo, la culminación de un deseo, con el que he pretendido restaurar el sentido literal de la obra de Dante, respetando siempre lo que dice y no decir nada que no diga en el original".

Defensor de que a los clásicos "hay que traducirlos continuamente, no sólo de generación en generación o de siglo en siglo", ha indicado que en castellano hay una "muy buena" tradición de traducciones a cargo de autores como Ángel Crespo o Luis Martínez de Crespo de esta historia.

Sin embargo, a su juicio, "un clásico es siempre una suma de sus traducciones, teniendo en cuenta que la lengua va cambiando, aunque el texto de alguien como Dante sea inamovible".

Preguntado sobre la vigencia de un texto de principios del siglo XIV escrito por un hombre que se encontraba exiliado de su Florencia natal y condenado a la hoguera, el profesor Micó ha aseverado que es un libro que "sigue manteniendo su encanto, porque cuenta nuestra historia".

A su juicio, Dante "es el gran clásico de la autoficción, eso que está tan de moda ahora, porque escribe un relato que él mismo protagoniza, una aventura inventada por los reinos del infierno, el purgatorio y el paraíso y cada uno de nosotros es como si fuéramos los protagonistas de este viaje".

Además, ha argumentado que "tiene una condición de mensaje moral en el sentido de que constata que el esfuerzo individual puede llevarnos a la purificación e incluso a la salvación, que para él era la vida eterna y que para el hombre actual puede ser algo tan abstracto como la felicidad".

Muy marcado por el exilio y esa condena a la hoguera, Dante también creía que el amor era el motor que "todo lo mueve" y, de hecho, "Comedia" puede verse "como una historia de amor como no hay otra igual, aunque esa idea de amor pueda identificarse, asimismo, con dios y la divinidad".

En la nueva edición que acaba de publicar, Micó y los responsables de la editorial Acantilado han optado por presentar los textos en castellano acompañados a pie de página por los originales en italiano y por unas notas introductorias al principio de cada uno de los cantos.

El traductor ha señalado que "no hemos querido una edición abrumadora, si no que fuera un libro que se pudiera leer sin problemas, a pesar de su complejidad intrínseca".

En estas notas introductorias el lector puede conocer a los protagonistas de las siguientes páginas o la dimensión simbólica de las cuestiones que se tratan en los diferentes versos.

El libro se complementa con un prólogo y una nota sobre la traducción y con un apartado final de un centenar de páginas con una cronología, bibliografía selecta, esquemas de lo que es el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso y un índice razonado.