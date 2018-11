Tebas insiste en que Rubiales "no está capacitado" para presidir la RFEF

Madrid, 8 nov (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, insistió en que Luis Rubiales "no está capacitado para ejercer el cargo de presidente de la Federación" y consideró que este organismo "debería haber abierto una investigación interna" después de la detención de su vicepresidente económico, Andreu Subies.

"Lo que he dicho es que no está capacitado para ejercer el cargo de presidente de la Federación y lo sigo diciendo. Es una opinión profesional, no es personal. Ha habido muchas decisiones que lo están corroborando, los hechos me están dando la razón", afirmó después de coincidir con Rubiales en la Asamblea de LaLiga, a la que el presidente de la RFEF acudió invitado.

Tebas cuestionó decisiones de Rubiales como la del cambio de seleccionador y posturas que éste mantiene en temas de competencias que quiere quitar a LaLiga, la forma en la que está planteando la relación con el fútbol profesional, los horarios son públicos y el nombre de patrocinador de la competición.

"Hay un concurso de televisión adjudicado para los próximos cuatro años. No se pueden decir de cosas que tienen un valor en España de 1.200 millones de euros. Son grandes ejemplos que tienen su repercusión económica", apuntó tras considerar que tampoco ha tomado ninguna medida rápida que afecte al fútbol no profesional sobre el que tiene las competencias.

Preguntado por la decisión de la directiva de la RFEF de mantener en el cargo al vicepresidente económico Andreu Subies, detenido y puesto en libertad horas después de declarar ante el juez como investigado por presunto delito societario y administración desleal cuando presidía la Federación Catalana, Tebas cree que es algo que debería investigarse.

"Siempre con presunción de inocencia, me habría gustado oir que la RFEF abría una investigación interna porque estamos hablando de fondos públicos, es de lo que está acusando la Fiscalía, para hacer estadios. Lo lógico, incluso manteniéndolo en el cargo, es que se anunciara una investigación interna. No puede ser el argumento que no hay medidas cautelares, ¿qué ha pasado con ese dinero?", añadió.

Igualmente se refirió a la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de remitir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una denuncia particular contra 16 presidentes de federaciones territoriales por haber incumplido el principio de neutralidad durante un proceso electoral que culminó en 2017 con la reelección de Ángel María Villar, antes de conocerse su presunta implicación en la Operación Soule.

"Me gustaría conocer más los asuntos, confío en que los profesionales del CSD si han dado esa recomendación lo han hecho conforme a derecho seguro y el CSD tiene buenos profesionales. Recuerdo aquella carta, recuerdo la resolución del TAD que se llevó al Tribunal de Justicia de Madrid, de ahí a que eso vaya a llevar a la inhabilitación... hay otros temas antes", opinó.