Roberto Alvarado probó con Manchester City por el 'pacto de caballeros'

México, 8 nov (EFE).- El centrocampista mexicano Roberto Alvarado, del Cruz Azul, confesó este jueves que si a los 15 años probó suerte con el Manchester City inglés fue como consecuencia del llamado 'pacto de caballeros' que limita los fichajes en México por un acuerdo entre dueños de equipos.

"Estaba en el Celaya e iba a ir a Necaxa, pero por el 'pacto de caballeros' no me pude quedar. No tengo ningún resentimiento porque después de eso, la misma persona que no me dejó quedarme me llevó a Inglaterra, donde estuve cuatro meses", reveló en conferencia de prensa Alvarado, uno de los futbolistas mexicanos más prometedores.

El 'pacto de caballeros' es un acuerdo de palabra entre dueños que impide a los jugadores negociar con otro equipo mexicano sin la autorización de la entidad a la que pertenecía por el pago en los derechos de formación.

Esta práctica quedará erradicada para el Apertura 2019, según el nuevo reglamento de transferencias y contrataciones establecido por la Liga MX el pasado abril.

Las investigaciones iniciadas este semana en México por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) sobre algunos equipos como Cruz Azul y América tiene como objetivo terminar con irregularidades, entre las que está el criticado acuerdo.

"Qué bueno que se esté haciendo ese tipo de cosas porque hay muchos jugadores que se quedan sin jugar. Si se quita (el pacto) van a tener más oportunidades en otros equipos", dijo Alvarado.

Alvarado ha sido la figura del Cruz Azul del entrenador portugués Pedro Caixinha desde su llegada esta temporada al conjunto en el que ha disputado todos los partidos.

Su desempeño lo ha llevado a ser convocado por la selección mexicana para sus más recientes compromisos internacionales.

El exjugador del Necaxa agradeció la confianza brindada por Caixinha.

"Le he aprendido bastantes cosas y desde el primer momento me ha exigido, con él nos ha ido bien, es un excelente entrenador y ojalá se quede aquí por mucho tiempo", pidió el volante mexicano.

Cruz Azul, líder del Apertura con 30 puntos, se dispone para recibir el sábado en el estadio Azteca a Lobos Buap del técnico mexicano Juan Francisco Palencia.

Será el último encuentro de local en temporada regular para los azules porque cerrarán de visita frente a Morelia el 23 de noviembre.