HBO producirá la nueva miniserie de David Simon, "La conjura contra América"

Madrid, 8 nov (EFE).- La cadena HBO producirá "La conjura contra América", una nueva miniserie creada por Ed Burns y David Simon de seis episodios basados en la aclamada novela homónima del escritor estadounidense Philip Roth, que imagina "una historia alternativa de Estados Unidos".

Según informa hoy en una nota HBO España, el guion y la producción ejecutiva de la serie original de HBO estarán a cargo de Ed Burns y el creador de "The Wire", "The Deuce", "Show Me A Hero" y "Treme", David Simon.

La historia es contada a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora en Nueva Jersey, en la época del ascenso político de Charles Lindbergh, "un héroe de la aviación y un populista xenófobo que se convierte en presidente del gobierno con el objetivo de llevar a la nación hacia el fascismo", explica el canal.