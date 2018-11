RSF premia a Cadwalladr por su investigación sobre la campaña del "brexit"

Londres, 8 nov (EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) otorgó hoy en Londres el premio "L'espirit de RSF", una categoría inédita de sus galardones anuales a la Libertad de Prensa, a la periodista británica Carole Cadwalladr por su investigación sobre las irregularidades de la campaña a favor del "brexit".

La ONG reconoció el trabajo de Cadwalladr, que indaga sobre la implicación en la victoria del "brexit" en el referéndum de junio de 2016 de Cambridge Analytica, la misma empresa que, supuestamente, manipuló a millones de usuarios de Facebook para lograr el triunfo electoral del presidente estadounidense Donald Trump.

Esta ha sido la primera edición de los premios Libertad de Prensa que la organización, defensora de la profesión periodística, celebra en la capital británica, razón por la que ha incorporado el galardón especial "L'espirit de RSF".

En las categorías tradicionales de estas condecoraciones, que desde 1992 homenajean a periodistas y medios que hayan destacado en la defensa o promoción de la libertad de información, han resultado vencedores dos mujeres y un hombre.

Se trata del maltés Matthew Caruana Galizia, hijo de la periodista asesinada el año pasado con un coche bomba Daphne Caruana Galizia, por su investigación de la relación entre la clase política maltesa -incluido el primer ministro y su esposa- con los "Papeles de Panamá" y algunos otros casos de corrupción.

El periodista, antiguo miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación premiado con el Pulitzer por su trabajo en los "Papeles de Panamá", recibió el galardón de la categoría "Impacto", que pone en valor a quien haya conseguido "una mejoría concreta en la libertad, independencia y pluralismo de prensa".

El premio "Valentía" lo recibió la periodista india Swati Chaturvedi, autora del libro "I am a Troll: Inside the Secret World of the BJP's Digital Army".

La columnista del canal privado de televisión indio NDTV ha sido objeto de feroces campañas de acoso por Internet, como muchos otros periodistas en su país.

En la tercera de las categoría tradicionales del galardón, "Independencia", resultó premiada la veterana periodista filipina Inday Espina-Varona, por su "extensivo trabajo informando sobre problemas sensibles y su organización del movimiento #BabaeAko, el equivalente filipino al #MeToo, que lucha contra la misoginia del régimen del presidente Rodrigo Duterte".