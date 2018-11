PP pide suspender por Ley el Impuesto de Actos Jurídicos en las hipotecas

Madrid, 08 nov (EFE).- El grupo parlamentario del PP ha pedido modificar la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para suspender este impuesto y que tenga una cuota variable cero cuando va vinculado al préstamo hipotecario.

El PP ha registrado una proposición de Ley para cambiar el artículo 31 y que en el caso de documentos notariales sobre préstamos con garantía hipotecaria por adquisición de un inmueble no se tenga que pagar ningún tributo.

La propuesta señala que el impacto sobre la recaudación tributaria de las Comunidades Autónomas, ya que se trata de un impuesto cedido, "no es muy elevado" por lo que podría ser compensado para no afectar negativamente a la financiación de los servicios que tienen transferidos.

El PP insta a suprimir este impuesto ante el compromiso de simplificar y reducir de gravámenes, ya sea con una reducción del IRPF o del Impuesto de Sociedades o con la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o del Patrimonio.

La iniciativa incide en que el Estado compensará a las autonomías por los ingresos que dejen de percibir por este concepto, utilizando como referencia la recaudación media de los tres años anteriores a la entrada en vigor de esta modificación.

El PP considera que la propuesta del Gobierno de modificar el artículo 29 de esta Ley para que el sujeto pasivo del impuesto de AJD sea la banca y no el cliente "no resuelve realmente el problema, ya que no se puede garantizar que las entidades financieras no repercutan este impuesto incrementando el coste de las nuevas hipotecas que concedan".

Por otra parte, el grupo parlamentario popular también ha registrado en el Congreso otra iniciativa sobre medidas presupuestarias complementarias a la prórroga de los Presupuestos del PP.

Se trata de una proposición no de Ley que recuerda los compromisos que contemplan los Presupuestos de 2019 e insta a que suba el salario fijo de los funcionarios el 2,25 %, más un incremento del 0,25 % si el PIB crece por encima del 2,5 % en 2018.

Urge a cumplir las medidas acordadas sobre Oferta de Empleo Público para reducir la temporalidad por debajo del 8 % así como a asignar 450 millones de euros para la equiparación salarial entre los cuerpos policiales y la Guardia Civil.

También insta al Gobierno a subir las pensiones de viudedad el 7,15 % incrementando la base reguladora del 56 % al 60 % y aumentar las pensiones mínimas el 3 %, y el resto de pensiones el 1,6 %, en el sentido que contemplan los Presupuestos del PP.

La iniciativa, asimismo, incide en que se debe garantizar que no se incrementarán las cotizaciones sociales a ningún trabajador y pide no subir ninguna figura tributaria además de que el Ejecutivo cumpla con el objetivo de déficit del 1,3 % del PIB en 2019.