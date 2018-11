Pepe Álvarez defiende los Presupuestos pese a las advertencias de la CE

Málaga, 8 nov (EFECOM).- El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha defendido hoy la viabilidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pese a la advertencia de la Comisión Europea de que ciertos aspectos del borrador presentado por el Gobierno generan "incertidumbre".

Álvarez, que ha asistido hoy en Málaga a la inauguración de la exposición "130 años de luchas y conquistas" organizada por el sindicato, ha explicado que "España tiene un largo recorrido para subir los impuestos y poder crear estos presupuestos o unos más expansivos" y ha subrayado que "las cuentas salen".

Ha considerado que sería "un gran error" no aprobar los PGE porque repercutiría directamente en la ciudadanía, que "no podría ver mejorada su salud, su educación o sus derechos sociales", y que "no se podrían destinar recursos" a aspectos como la política de empleo o la formación profesional.