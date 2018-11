Ministro libanés tiene información de refugiados asesinados al volver a Siria

Beirut, 8 nov (EFE).- El ministro libanés para Asuntos de los Refugiados, Mouin al Merhebi, tiene información de que alrededor de 20 sirios que volvieron a su país tras salir de El Líbano, adonde habían huido del conflicto, han sido asesinados y acusó al Gobierno sirio, junto a sus aliados Rusia e Irán, de hacer fracasar las operaciones de regreso.

En una entrevista telefónica con Efe, Merhebi indicó que algunos refugiados le han informado de que "unos 20" de ellos han sido asesinados.

"Uno me informó de que su hermano, que regresó hace ocho meses a Siria, fue asesinado hace diez días con sus cuatro hijos", aseguró, sin referirse a los culpables o las circunstancias de las muertes.

"Los refugiados afirman que el Gobierno sirio, Rusia e Irán deben asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo", añadió Merhebi, del partido Corriente del Futuro del primer ministro, Saad Hariri, contrario al grupo chií libanés Hizbulá, principal aliado de Damasco.

"Desde junio, los refugiados me habían informado de que muchos de los que habían regresado murieron y no quise hablar de ello porque pensaba que eran algunos casos particulares, pero cuando me di cuenta que el número aumentaba comencé a hacerlo", explicó.

La Seguridad General libanesa anunció la semana pasada que desde julio 87.670 sirios han regresado a su hogar desde el Líbano.

El ministro libanés acusó a Damasco, junto a sus aliados Rusia e Irán, de estar "haciendo fracasar las operaciones de regreso, sin que nadie reaccione para impedirlo".

"Por eso estoy alzando la voz para que la comunidad internacional reaccione y defienda a la gente", dijo.

"Las autoridades sirias quieren hacer cambios demográficos. No dejan a los que regresan volver a sus lugares de origen y están dando la nacionalidad a ciudadanos de otros países, como a los iraquíes", arguyó.

Ayer, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que al menos 38 refugiados sirios que volvieron desde el Líbano al país árabe han sido "detenidos" por los servicios de Inteligencia de Siria acusados de "participar en las manifestaciones y protestas contra el Gobierno" del presidente sirio, Bachar al Asad, cuando comenzó la revolución en 2011.

La ONG no pudo precisar el paradero de los arrestados y aseveró que el destino de los detenidos "es incierto", lo que ha causado "temor" entre los refugiados asentados en los países vecinos.

Las autoridades libanesas rechazan vincular el regreso de los sirios a una solución política en el país y temen su asentamiento definitivo en su territorio, ya que les acusan de ser "una carga" para el pequeño país que atraviesa una crisis económica.

Por ello, los altos cargos del Gobierno libanés han reiterado que para acabar con la crisis en el país mediterráneo, los refugiados deben volver a Siria.

Merhebi matiza que es "consciente de que los sirios quieren regresar a pesar de las amenazas para preservar su patria y dignidad". "Por nuestra parte vamos a seguir haciéndolo de un modo humanitario", añadió.

En estas operaciones de retorno participa el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que ha pedido a las partes que el regreso de estas personas se haga de acuerdo a "estándares internacionales" y siempre sobre la base de la voluntariedad y de la seguridad.

Por ello, ese organismo ha abierto oficinas en varios puntos del territorio libanés para que los que quieran se inscriban, y una vez las listas están preparadas, son enviadas a Siria para obtener la aprobación de las autoridades del país árabe.

"No quiero que pase en Siria lo que pasó en Palestina, que nadie la apoya, e incluso cortaron a la UNRWA (la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos) los fondos destinados a los refugiados palestinos, lo que representa un gran obstáculo en sus vidas y dignidad", zanja el ministro.