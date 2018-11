Martínez: Ante el Fenerbahce calibraremos si estamos mejor que el año pasado

Vitoria, 8 nov (EFE).- El entrenador del Kirolbet Baskonia, Pedro Martínez, ha explicado este jueves que el partido contra el Fenerbahce de Estambul del viernes, "servirá para calibrar" si están mejor que el año pasado, cuando disputaron un total de seis partidos contra los otomanos.

El catalán ha augurado "un partido de mucha exigencia contra un equipo que lleva muy al límite su forma de jugar, por las características de sus jugadores, que son muy fuertes".

No ha querido entrar en valorar el nivel de juego de su rival y ha manifestado que está ocupado en intentar que el nivel de su equipo mejore.

Pedro Martínez mantiene la duda del francés Vincent Poirier por una contractura en la espalda y ha dejado entrever, de forma irónica, que su ausencia podría condicionar al equipo por lo que espera poder contar con el poste galo.

"El triple es muy importante siempre porque es lo que te genera espacios y hace que sea más importante contra algunos equipos por lo caro que supone jugar cerca de canasta", ha apuntado el entrenador azulgrana, que ha valorado que "en el baloncesto moderno el tiro de tres puntos es más importante, por eso hay nueve o diez jugadores con capacidad en cada equipo".

En este sentido y respecto a los bajos porcentajes del Baskonia en el lanzamiento exterior en los últimos partidos, Martínez se ha mostrado "confiado" en que recuperarán los buenos porcentajes que han firmado este año.

"Cuando tienes peores porcentajes es importante que no sea tu única fuente de alimentación", ha advertido el técnico, satisfecho porque sus jugadores demostraron contra el Valencia Basket que el triple no es imprescindible, lo que a su juicio "es buena señal".

Ha concluido, tras analizar los últimos encuentros, que "el 95 % de los tiros" que han lanzado y han fallado "son buenos tiros y contra eso no hay nada que decir", pero ha mostrado su preocupación por algunos jugadores dudaron a la hora de lanzar.

"Me desvela más que dudemos, no que tiremos y fallemos", ha insistido.

En este aspecto no ha querido señalar a jugadores como los estadounidenses Darrun Hilliard y Shavon Shields que no atraviesan el mejor momento de la temporada y ha agregado que "es muy importante que cuando un jugador no está acertado, haga otras cosas".