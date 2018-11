Maradona entrega dinero reunido en cena para damnificados en Sinaloa

Culiacán , 8 nov .- El argentino Diego Armando Maradona entregó 237.000 pesos (unos 11.500 dólares) recaudados hace tres días en una cena con aficionados para paliar las necesidades de los damnificados de la tormenta 19 E y el huracán Willa.

La presidenta en Sinaloa del Sistema Nacional para el desarrollo de la familia DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, confirmó este jueves que recibió de Maradona, y de su equipo, los Dorados de Sinaloa, el dinero reunido en la cena en la que los comensales pagaron 3.500 pesos (unos 176 dólares) cada uno.

"Agradezco a un gran hombre que no había tenido la oportunidad de conocer, constatar su humanidad y su sensibilidad. Apoyar a personas vulnerables significa mucho. A pesar de todo lo que ha logrado y de ser reconocido, da muestra de mucha sencillez, y yo le agradezco en nombre de todos los sinaloenses", dijo Fuentes de Ordaz.

La cena con causa, que se celebró el pasado lunes en Culiacán, noroeste de México, tuvo a unas 70 personas que convivieron con el futbolista.

Al término de la cena se llevó a cabo una subasta de artículos deportivos para aumentar la cantidad de fondos recaudados, entre ellos una camiseta del defensa del Barcelona Gerard Piqué y una réplica del trofeo de la Copa del Mundo.

Maradona asumió el cargo de entrenador de los Dorados de Sinaloa a mediados de septiembre y desde entonces sumó cinco triunfos con una derrota y se clasificó a la liguilla de los ocho mejores de la Liga de Ascenso de México

Hace un par de semanas, el huracán Willa, que se formó en aguas del Pacífico mexicano, llegó a categoría 5, pero impactó Sinaloa como categoría 3. Aunque no se cobró vidas humanas, provocó cuantiosos daños materiales, derribó árboles y postes de luz y dejó comunidades incomunicadas.

"Nosotros (futbolistas) tenemos demasiado. Yo llego a mi casa y me pregunto: por qué tengo tanto y los chicos no tienen nada. Nuestro compromiso deportivo y futbolístico en Sinaloa no nos hace mirar solamente la pelota, sino a ayudar a la gente que perdió muchas cosas con el huracán", dijo Maradona en la cena.