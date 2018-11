Malú: "Ya era hora de que se abriera la industria a las mujeres en este país"

Málaga, 8 nov (EFE).- Tras plantearse un cambio de rumbo en su carrera, la cantante Malú regresa a los escenarios con un mensaje claro; asegura que "ya era hora de que se abriera la industria a las mujeres" en España y destaca que "está costando mucho llegar", pero que la única fórmula para ello es "la unión".

Malú presentará mañana en Málaga "Oxígeno", el disco "más personal" de su trayectoria y el primero que cuenta con canciones de su puño y letra, las cuales han supuesto una "liberación" para la cantante.

A pesar de que retrasó el inicio de gira en la capital malagueña por un accidente durante los ensayos, la artista madrileña confiesa a Efe que se encuentra "muy bien" tras "mucho trabajo de rehabilitación y esfuerzos" que finalmente han dado sus frutos y han permitido que vuelva a los escenarios mañana en el Palacio de Deportes José Martín Carpena.

Asimismo, el montaje preparado para el concierto no ha variado y se ha mantenido tal y como se planteó para octubre porque -según apunta la cantante- va a hacer "el mismo show sea lo que sea que le pongan por delante".

Con respecto a este inicio de gira, Malú subraya que será un concierto "muy dinámico musicalmente" con nueve músicos sobre el escenario y lo último en tecnología audiovisual con "un escenario de ensueño".

"Es el espectáculo en el que más me voy a divertir y donde tanto musicalmente como audiovisualmente he hecho lo que he querido", destaca la cantante de "Contradicción".

Para Malú, en este concierto presentará historias que representan "un desnudo integral" de ella misma.

Con respecto a las canciones, deja claro que sufren una evolución una vez que pasan al formato del directo y obtienen "su propia personalidad y fuerza", algo que dará "mucha caña".

Los temas de "Oxígeno" están grabados "sin miedo", a pesar de que la cantante confiesa que le ha llevado su alrededor de dos años prepararlos porque por primera vez, se ha lanzado a ser autora de varias de ellos como "Cantaré" y asegura que ya "ha tomado las riendas" de su carrera.

Junto a ello, la madrileña ha dado cabida a jóvenes promesas en su nuevo álbum como la cantautora Marta Soto, que le compuso "Oye", una balada sobre la pérdida y la nostalgia del amor pasado que califica de "preciosa".

Además no cierra puertas a futuras colaboraciones con artistas emergentes como Rosalía y asegura que es una joven que hace "una fusión de estilos divertida y respetuosa".

Tras actuar en Málaga, la cantante y ahora compositora pisará con buen pie las ciudades de Valencia (10 de noviembre), Murcia (16 de noviembre), Bilbao (17 de noviembre), Barcelona (23 de noviembre), Zaragoza (24 de noviembre), A Coruña (1 de diciembre), Sevilla (8 de diciembre) y Madrid (14 y 15 de diciembre) antes de cruzar el charco y cantar en Latinoamérica.