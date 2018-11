JxCat eleva a Torrent una queja por la actitud del PSC y le pide que actúe

(Actualiza la NA4471 con más datos)

Barcelona, 8 nov (EFE).- El portavoz de JxCat, Albert Batet, ha elevado al presidente del Parlament, Roger Torrent, una queja formal por la actitud que mostró ayer el grupo parlamentario del PSC, que lidera Miquel Iceta, en la sesión de control, y le pide que actúe para que no se repitan "hechos tan lamentables".

Así lo expresa Albert Batet en un escrito con fecha de ayer y dirigido a Torrent, al que ha tenido acceso Efe, después del encontronazo que protagonizaron Iceta y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlament, y en el que diputados de JxCat se quejaron de los comentarios y aspavientos que hicieron desde la bancada socialista.

El choque se produjo en la sesión de control al president, en la que Iceta pidió explicaciones a Torra por el hecho de que el pasado 9 de octubre "el Parlament acordara que había que devolver a los empleados públicos las pagas extraordinarias de los años 2013 y 2014 entre este año y 2020" y, en cambio, el Govern "no piense devolverlas hasta 2026".

La réplica de Torra, que invitó al líder del PSC a preguntar a Meritxell Batet "por qué nos encontramos en esta situación", enojó a Iceta, que le dijo: "Por desgracia, el Estatut no permite que pongamos de president a alguien que no sea miembro del Parlament, porque si no inmediatamente le diría que cediese su puesto a la ministra Batet, porque todos saldríamos ganando".

El intercambio dialéctico fue subiendo de tono, hasta que en la contrarréplica Torra reprochó al PSC que no se alinease con los grupos independentistas y los comunes para denunciar la situación de los "presos políticos y exiliados", y denunció: "Hoy usted ha hecho un ejercicio de cinismo realmente espectacular. Ha salido ya del hemiciclo y seguramente en estos momentos ya está goteando por la escalera noble el cinismo que usted lleva".

En su escrito, Albert Batet señala que en la sesión de control se vieron "ciertas actitudes" por parte del grupo parlamentario de PSC-Units que "no se corresponden con el respeto que merecen ni el presidente de la Generalitat" ni el Parlament.

"El lenguaje ofensivo contra las personas e instituciones, que se utiliza demasiado a menudo en las intervenciones en plenario o en comisión, es impropio de un Parlamento y no debería convertirse en un hecho habitual ni permisible", subraya.

Por ello, Batet pide a Torrent que, "conforme a las funciones que le atribuye el reglamento del Parlament de mantener el orden durante las sesiones del pleno, no permita que se repitan hechos tan lamentables" como los de ayer y "adopte las medidas pertinentes ante alteraciones del buen hacer de esta cámara, si fuese necesario".

Fuentes de JxCat han recriminado a Iceta la actitud que mantuvo ayer en su duelo dialéctico con Torra y han reprochado a Ciudadanos "insultos" frecuentes como acusar de "supremacista" al Govern.