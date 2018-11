Investigan la posible detención ilegal de un edil de Portbou

Girona, 8 nov (EFE).- La Audiencia de Girona ha estimado el recurso del concejal de Portbou Francisco Ábalos, que había denunciado a dos guardia civiles por presunta detención ilegal y ha ordenado investigarlos.

La medida supone reabrir el caso, que ya conllevó un juicio en el que el magistrado ni apreció delito en la intervención de los agentes ni atendió la acusación de estos contra Ábalos por resistencia a la autoridad.

Los hechos se produjeron el pasado 7 de julio con una discusión en un aparcamiento de Portbou, según la Guardia Civil, entre dos personas en estado de embriaguez y dos trabajadores municipales, en la que intervino el edil.

Los agentes explicaron que, cuando actuaron en la disputa y le pidieron a Francisco Ábalos que se identificara, éste se negó hasta en tres ocasiones, por lo que acabó detenido.

El cruce de acusaciones entre delito de resistencia a la autoridad y detención ilegal derivó en aquel juicio que consideraba a ambas carentes de relevancia penal suficiente.

El abogado de Ábalos, Carles Monguilod, mostró su "rotunda disconformidad" con el sobreseimiento del caso y presentó recurso ante la Audiencia de Girona.

El letrado argumentó que la diligencia de identificación no era necesaria, porque se conocía la identidad de su defendido y "la finalidad no era tramitar el atestado correspondiente de los insultos recibidos, sino que, expresamente, indica que era constreñir a un ciudadano, por motivación personal, so pretexto de identificarle",

Ahora la Audiencia ha estimado el recurso de apelación, al que se adhirió el Ministerio Fiscal y, en consecuencia, revoca la resolución apelada y ordena la continuación de la instrucción con la toma de declaración a los guardia civiles denunciados y a posibles testigos de los hechos.