García-Page pide a la oposición que desbloquee el margen que permite la UE

Toledo, 8 nov (EFECOM).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido hoy a la oposición parlamentaria en el Congreso de los Diputados que deje de bloquear e impedir que "el oxígeno que manda Europa pueda llegar a España" en relación con la relajación del objetivo de déficit.

García-Page, que ha hecho estas declaraciones tras visitar las obras de un centro de salud en Toledo, ha tildado de "indecencia política" la actitud del Partido Popular y de Ciudadanos (Cs) en Madrid ante el debate de los Presupuestos y de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha criticado que "los mismos que decían que los recortes en España los planteaban porque les ordenaba Europa, ahora que Europa permite jugar con algo más de alegría sacan la patita y enseñan lo que realmente piensan".

"No era Europa", ha sentenciado, "ni los tres hombres de negro, ni era solo Angela Merkel ni Jean-Claude Juncker", ha apostillado.

Además, ha indicado que aunque puede llegar a entender que PP y Cs no quieran aprobar los Presupuestos del Estado, no puede entender que no desbloqueen "al menos parcialmente" el margen de maniobra que permite Europa en relación con el déficit.

En este sentido, se ha preguntado por qué hay que "seguir con el cinturón de obscenidad que ha planteado Europa estos últimos años, cuando permiten un agujero menos y una dieta menos severa para el país".

Ahora, ha agregado, que hay que "elevar un poquito más las velas para recoger el aire y el viento que empieza a soplar a favor desde el punto de vista económico" y no solo a favor de los servicios públicos como la sanidad y la educación, sino también para el empleo.