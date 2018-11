Fornals dice que es una "ilusión" ser convocado para la selección absoluta

Viena, 8 nov (EFE).- El centrocampista del Villarreal Pablo Fornals afirmó que haber sido convocado para la selección absoluta es una gran ilusión y valoró que el hecho de que todos los jugadores ven que pueden ser llamados hará que la Liga sea más competitiva.

"Estoy muy agradecido, también a los compañeros y a la familia que siempre me apoya. Pero esto queda hasta el lunes en otro plano, lo importante es ganar el domingo en Vallecas", dijo sobre el importante encuentro de su equipo este domingo.

"No sé si seré fijo o no, pero es bueno para mí y para otros, que tenemos la oportunidad de renovar la selección. El míster cuenta con todos, ve todo los partidos, es una ilusión no solo para mí sino para todos los españoles en la Liga que saben que, en cualquier momento, los pueden llamar", valoró.

"Eso es bueno para todos y hará una Liga mas competitiva y a los equipos más fuertes", opinó.

Por su parte, el técnico del Villarreal, Javier Calleja, afirmó que la convocatoria de su pupilo para la selección absoluta ha sido una gran alegría y destacó que Fornals se lo merece por ser un gran jugador y una gran persona.

"Nos hemos llevado una gran alegría todos, por merecimiento, porque se lo ha gando desde le primer día, porque es un 10 como jugador, como persona", aseguró en Viena, después del empate a cero de su equipo ante el Rapid en Liga Europa.

Calleja dijo de Fornals que "cuando lo hace bien es un jugador top, y cuando está menos acertado, también, por el trabajo que hace.

"Es un jugador que va al cien por cien en cada partido", declaró.