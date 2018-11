La Fiscalía de Audiencia Nacional desconocía el caso del francotirador

Madrid, 8 nov (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha elaborado ningún informe sobre el hombre que pretendía atentar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dado que ni los Mossos ni el juez le dieron traslado del procedimiento para que informase al respecto.

Fuentes fiscales han informado de que la Fiscalía de este tribunal no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la presunta naturaleza delictiva de los hechos -como sobre si podrían o no ser constitutivos de terrorismo- porque no se le dio traslado ni del atestado de los Mossos d'Esquadra ni del propio procedimiento.

El hombre, que tenía un arsenal de armas en su casa, fue detenido por los Mossos el pasado 19 de septiembre y enviado a prisión por el juez por anunciar su intención de atentar contra Pedro Sánchez, en venganza por la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

Los Mossos remitieron un atestado al juzgado de guardia para que decidiera si la causa era competencia de la justicia ordinaria o, por el contrario, de la Audiencia Nacional, que lleva las investigaciones por terrorismo.

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Terrassa (Barcelona) rechazó inhibirse a la Audiencia Nacional o pedir un informe a la Fiscalía para que se pronunciase al respecto y abrió una investigación al francotirador, Manuel Murillo, de 63 años, por los delitos de conspiración para atentar contra la autoridad con uso de arma, amenazas graves, tenencia ilícita de armas, municipios y explosivos, así como incitación al odio.

En este punto, fuentes fiscales confirman que la Fiscalía de la Audiencia Nacional evita por el momento pronunciarse sobre la naturaleza de los hechos sin perjuicio de que lo pueda hacer en un futuro.