El documental de Coldplay se proyectará una sola noche en más de 2.000 cines

Londres, 8 nov (EFE).- El documental de la banda británica Coldplay "A Head Full Of Dreams" (Una cabeza llena de sueños) se proyectará una única noche, el próximo 14 de noviembre, en más de 2.000 salas de cine de todo el mundo.

Según informó hoy en un comunicado la distribuidora Versión Digital, en España serán más de 200 los cines en los que se podrá ver la grabación, de 114 minutos de duración y que está dirigida por Mat Whitecross.

Whitecross ya ha trabajado con el cuarteto inglés en algunos de sus videoclips más recordados como "Paradise", "A Sky Full of Stars" y "Adventure Of a Lifetime", y también dirigió el aclamado documental de los británicos Oasis "Supersonic".

La cinta es un recorrido por los 20 años del grupo, integrado por Chris Martin (voz, guitarra y teclado), Jon Buckland (guitarra), Guy Berryman (Bajo) y Will Champion (Batería y coros).

Fundado en 1996, Coldplay alcanzó el estrellato global con su álbum debut, "Parachutes" (2000) y continuó recibiendo el favor de la crítica con "A Rush Of Blood To The Head" (2002).

A ellos siguieron "X&Y" (2005), "Viva La Vida or Death And All This Friends" (2008), "Mylo Xyloto" (2011), "Ghost Stories" (2014) y "A Head Full Of Dreams" (2015).

El documental, homónimo al nombre del último disco, fue grabado durante la gira de este trabajo en 2017, que ha sido certificada, según Versión Digital, como la tercera más grande de todos los tiempos, con más de 5,5 millones de asistentes en todo el mundo.