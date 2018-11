CSIF exige que evaluaciones de profesorado se incluyan en un Estatuto Docente

Madrid, 8 nov (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido hoy a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que convoque a la Mesa de Negociación de los profesores para trabajar por su carrera profesional en un Estatuto Docente, el marco que debe fijar las evaluaciones de su desempeño.

Lo ha pedido Mario Gutiérrez, presidente nacional de Educación de CSIF, que ha acusado a Celaá de "atacar injustamente" al profesorado "al sugerir que los profesores no están preparados para su labor" cuando plantea una nueva formación inicial y la evaluación docente.

Como alternativa a todos los anuncios de la ministra, CSIF ha insistido en exigir la convocatoria urgente de la Mesa de Negociación para impulsar una legislación de la función docente básica a nivel nacional, con un Estatuto Docente, que ha sido "una promesa incumplida de todos los gobiernos".

Este sindicato, el más representativo en las administraciones públicas, ha amenazado además a la ministra con acudir a los tribunales si no se reúne la Mesa de Negociación pues, de no convocarse, "los profesores no pueden defender sus derechos", ha argumentado Gutiérrez.

CSIF no se ha mostrado contrario a la evaluación del desempeño docente (ya fijado en el artículo 106 de la Ley Orgánica de Educación, LOE), pero sí que este tema "se saque de contexto" y se sugiera al anunciarlo que "falta de preparación" del profesorado.

La evaluación tendría que incluirse en un Estatuto Docente, ser igual para todas las comunidades autónomas, conllevar una mejora en la carrera profesional e ir acompañada de garantías jurídicas, ha argumentado Gutiérrez, que ha afirmado, a preguntas de los periodistas, que CSIF no se negará a "ninguna acción" en cuanto a movilizaciones para defender sus derechos.

Gutiérrez ha criticado asimismo que la ministra, que está "a tiempo parcial" en el tema educativo (en referencia a que es también portavoz del Gobierno), anunciara hace semanas en el Congreso un documento para reducir ratios o la jornada laboral y que no haya hablado aún sobre ello con los sindicatos de profesores.

En doscientos días de Gobierno no ha habido ninguna negociación con los sindicatos, ha reprochado Mario Gutiérrez al Ministerio de Educación.

También le ha criticado que organizase un Foro o "acto propagandístico" sobre docentes, el pasado martes, en el madrileño Círculo de Bellas Artes, repartiendo camisetas como si se tratara de "una carrera popular" y no dejando hacer preguntas durante las comparecencias de los expertos invitados.

Por otra parte, CSIF ha concluido en un estudio que el próximo año se ofertarán más de 28.000 plazas de docentes dentro del marco del Acuerdo de Mejora del Empleo Público, que busca estabilizar las plantillas y reducir al 8 % la interinidad.

Así, entre 2018 y 2019 se crearán, previsiblemente, cerca de 50.000 plazas en la educación pública, ha detallado Isabel Madruga, de CSIF.

Según este sindicato, habrá 20.425 plazas para el cuerpo de maestros; 3.650 para profesores de Enseñanza Secundaria; 1.277 para profesores técnicos de Formación Profesional; 74 para profesores de Escuela Oficial de Idiomas; 116 para profesores de Música y Artes Escénicas; 27 para catedráticos de Música y Artes Escénicas; y 129 para profesores de Artes Plásticas y Diseño.

A todos ellos hay que sumar las 2.000 plazas anunciadas por Galicia, que todavía no ha definido las especialidades.