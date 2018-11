La banda de David Bowie visitará Madrid en enero, la única fecha en España

Madrid, 8 nov (EFE).- La banda original de David Bowie presentará el 20 de enero en el Teatro Circo Price de Madrid "A Bowie Celebration: The David Bowie Alumni Tour", la gira que celebra la vida y obra del artista británico y ofrece la "posibilidad única" de escuchar sus temas como "él quería que sonaran".

Según informa hoy en una nota la productora Sold Out, el concierto en Madrid, que coincidirá con el tercer aniversario de su muerte, será la única fecha en España y contará con "algunos de los mejores músicos que tocaron y grabaron con Bowie a lo largo de su prolífica carrera".

La banda está encabezada por el pianista Mike Garson, que conoció al artista británico en 1971 y le acompañó en más de 1000 conciertos, entre ellos "A Reality tour", la emblemática y "primera gran gira internacional de Bowie en 20 años".

Le acompañarán el guitarrista Earl Slick, que compartió escenarios con Bowie desde los años 70 hasta la grabación de "The Next Day" en 2013; su bajista de la década de los 80, Carmine Rojas; su guitarrista en el 2000, Gerry Leonard, o los vocalistas Corey Glover (Living Colour) y Bernard Fowler (The Rolling Stones).

El espectáculo, que forma parte del Inverfest, supone la oportunidad "más parecida" de los conciertos que dio en vida y "una ocasión única para celebrar la extraordinaria trayectoria de uno de los artistas más innovadores e influyentes de nuestro tiempo", añade la nota.