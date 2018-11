ACNUR y OIM piden a líderes europeos que aborden muertes en el Mediterráneo

Ginebra, 8 nov (EFE).- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) hicieron hoy un llamamiento conjunto para pedir a los líderes europeos que aborden el problema de las muertes de migrantes en el Mediterráneo.

Los dos organismos explican en un comunicado que han querido hacer este llamamiento ante la reunión esta semana de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y en vista de la "elevada tasa de ahogamientos en el Mar Mediterráneo".

"El tono actual del debate político, que muestra la imagen de Europa bajo sitio, no sólo no ayuda sino que no tiene nada que ver con la realidad", afirmó mediante un comunicado el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

"El número de llegadas está disminuyendo, pero la tasa a la que las personas pierden la vida aumenta. No podemos olvidar que estamos hablando de vidas humanas. El debate es bienvenido, pero usar a los refugiados y a los inmigrantes para obtener réditos políticos no", agregó.

"Una migración irregular y peligrosa no interesa a nadie. Juntos debemos invertir en más migración regular, reforzada con la movilidad y la integración para fomentar un crecimiento y un desarrollo que beneficie a las dos orillas del Mediterráneo", dijo por su parte el director general de la OIM, Antonio Vitorino.

En lo que llevamos de año más de 1.700 personas han perdido la vida intentando cruzar el Mediterráneo, pero la tasa de decesos ha aumentado considerablemente este año, subraya el comunicado.

Sólo en septiembre de este año una persona murió o desapareció por cada 8 que cruzaron el Mediterráneo central (entre Libia e Italia) "en gran parte a causa de la reducida capacidad de capacidad de rescate".

Las dos agencias especifican que, más allá de una mayor capacidad de rescate, lo que se necesita es una respuesta regional efectiva y predecible.