Trump se reunirá con Macron pero no con Putin durante su visita a París

Washington, 7 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su homólogo francés, Emmanuel Macron, pero no con el ruso, Vládimir Putin, durante su viaje a París el próximo fin de semana, informaron hoy fuentes de la Casa Blanca.

"La única reunión bilateral que tenemos planeada es con el presidente Macron. No hemos organizado ningún otro encuentro, ni con el presidente Putin ni con ningún otro", aseguró un alto funcionario de la Administración durante una rueda de prensa telefónica celebrada este miércoles.

Está previsto que a lo largo de su encuentro Trump y Macron aborden distintos asuntos "de interés común" como "la situación en Siria" o "la amenaza que representa Irán", detalló el funcionario.

En los últimos días se había especulado con la posibilidad de que Trump aprovechara la presencia del presidente Putin en París para reunirse con él, algo que, no obstante, ha sido negado tanto por Washington como por Moscú, que alegó que dicho encuentro no sería posible por cuestiones de agenda.

Este mismo lunes, sin embargo, Trump reconoció que existía la posibilidad de que se reuniera con Putin, aunque señaló que "probablemente" no lo haría.

"Aún no hemos cerrado nada. No estoy seguro de que vayamos a tener un encuentro en París. Probablemente no", afirmó Trump en declaraciones a los periodistas.

El presidente estadounidense viajará a Francia el próximo viernes para participar en los homenajes que a lo largo del fin de semana organizará el Gobierno galo para conmemorar el centenario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

Será el sábado, antes de incorporarse a las ceremonias de homenaje, cuando Trump y Macron mantengan su encuentro, según informó hoy el funcionario estadounidense.

Esa misma noche, Macron organizará una cena oficial a la que asistirán los diversos mandatarios que participen en el homenaje.

El domingo, antes de partir rumbo a Washington, Trump dará un discurso en el que "resaltará el importante papel" que tuvieron las tropas de EE.UU.