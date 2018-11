Torra acusa a Iceta de "gotear cinismo" y de no querer humanizarse

Barcelona, 7 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha protagonizado un agrio choque dialéctico en el Parlament con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a quien ha acusado de "gotear cinismo" y perder hoy una oportunidad para "humanizarse" y denunciar la situación de "presos políticos y exiliados".

El encontronazo se ha producido en la sesión de control al president, en la que Iceta ha pedido explicaciones a Torra por el hecho de que el pasado 9 de octubre "el Parlament acordara que había que devolver a los empleados públicos las pagas extraordinarias de los años 2013 y 2014 entre este año y 2020" y, en cambio, el Govern "no piense devolverlas hasta 2026".

La réplica de Torra, que ha invitado al líder del PSC a preguntar a la ministra Meritxell Batet "por qué nos encontramos en esta situación", ha enojado a Iceta, que le ha acusado de "tomar el pelo" a los funcionarios y le ha espetado: "Por desgracia, el Estatut no permite que pongamos de president a alguien que no sea miembro del Parlament, porque si no inmediatamente le diría que cediese su puesto a la ministra Batet, porque todos saldríamos ganando".

El intercambio dialéctico ha ido subiendo de tono, hasta que en la contrarréplica Torra ha reprochado al PSC que no se haya alineado con los grupos independentistas y los comunes para denunciar la situación de los "presos políticos y exiliados" y ha denunciado: "Hoy usted ha hecho un ejercicio de cinismo realmente espectacular. Ha salido ya del hemiciclo y seguramente en estos momentos ya está goteando por la escalera noble el cinismo que usted lleva".

"Hoy ustedes tenían una oportunidad de oro para humanizarse, para volver al camino de una cierta humanidad. Este es el problema que hay ahora mismo en este hemiciclo. Son ustedes quienes apoyaron el artículo 155, quienes quitaron al Govern y a los parlamentarios. La pregunta es: qué han hecho ustedes desde que los presos políticos están en la cárcel", ha añadido Torra, entre las protestas de la bancada socialista.