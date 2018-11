Solari: "El mérito es de los jugadores"

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Santiago Solari, técnico del Real Madrid, trasladó a los jugadores todo "el mérito" de la reacción con tres victorias consecutivas y de la goleada al Viktoria Plzen (0-5), y aseguró estar cómodo en su interinidad, pensando solamente en el próximo partido.

"Es mérito de los jugadores, tienen grandes condiciones y el torneo es muy largo, hay muchas etapas a lo largo de él y hay otro partido el fin de semana muy complicado y difícil, que encaramos con la misma profesionalidad", aseguró en rueda de prensa.

"Solo puedo pensar en el próximo partido, a todos los efectos, y solo puedo ver el próximo eslabón de la cadena y no me parece mal que sea así porque el fútbol es presente. Lo más importante es el próximo partido, hoy se hizo bien, lo sacamos con nota, pero ya concentramos toda nuestra energía en el partido de Vigo", añadió.

En su análisis del partido, Solari destacó la firmeza de sus jugadores para golear. "Hemos hecho un partido muy serio de principio a fin. Los jugadores han mostrado todo su talento de cara al gol y hemos visto goles preciosos".

"No hay forma de terminar 0-5 si no se hace un partido de estas características. Estoy muy contento y feliz. El mérito es de ellos. Hay grandes jugadores en este equipo que son capaces de llegar donde quieran, lo han demostrado en el pasado, no tienen límite ni techo. Jugando con seriedad, compromiso y ganas de marcar, aunque habrá partidos distintos que nos hagan daño, pero así será difícil que no haga gol. He disfrutado de unos goles preciosos hoy", señaló.

Solari trató su decisión en la portería con elogios a un Keylor Navas que cambia su rol. "Es una decisión que he tomado. Keylor tiene toda mi admiración, además es un jugador importante del plantel. Los que hemos jugado al fútbol profesional sabemos que los 24 son importantes, no solo los que juegan. Sin jugar también se puede ser importante. Es muy querido dentro del plantel, sigue siendo importante cuando ataja y también cuando no lo hace".

Respondió con ironía el técnico argentino cuando fue preguntado por la racha de victorias. "Nosotros vivimos en crisis permanente todo el tiempo, incluso cuando ganamos Champions". Y acabó celebrando el buen rendimiento de Álvaro Odriozola y Sergio Reguilón en los laterales ante las lesiones de Dani Carvajal y Marcelo.

"No dejan de ser dos futbolistas muy jóvenes que hace dos años se enfrentaban en Segunda B por el mismo carril. Que los dos ya estén dentro, jugando con solvencia pese a su juventud es importante para el club y también una gran alegría el debut de Javi Sánchez, un central que ha pasado por todas las categorías en la fábrica y que es un ejemplo para todos los chicos de la cantera", concluyó.