El Sevilla, a evitar sorpresas en Turquía para seguir líder

Estambul/Sevilla, 7 nov (EFE).- El Sevilla visita este jueves al Akhisar Belediyespor turco, en la cuarta cita del grupo J de la Liga Europa, con la obligación de recuperar su pegada para evitar sorpresas en casa del colista, que aún no ha puntuado en su debut europeo, y seguir líder para acercarse a los dieciseisavos de final.

Los sevillistas, que llevan dos partidos sin marcar con empates ante el modesto Villanovense (Copa del Rey) y la Real Sociedad (LaLiga), encabezan el grupo empatados a 6 puntos con el Krasnodar ruso y el Standard de Lieja belga, y llegan a Turquía con el 6-0 que le endosó hace dos semanas al Akhisarspor como bagaje.

Este antecedente, la mayor goleada en la historia del Sevilla en Europa, puede invitar a pensar que lo tendrá fácil en el feudo de un rival a priori inferior, por potencial e historia, y debilitado por las lesiones, sobre todo en defensa, pero el cuadro español no se fía y sabe que no debe distraerse para no complicarse su andadura.

A pesar de su actual sequía anotadora que coincide con las lesiones de sus artilleros titulares, el portugués André Silva y el francés Wissam Ben Yedder, con 16 tantos (7 y 9) entre ambos, el equipo andaluz es el más goleador de todos los grupos de la Liga Europa con 12, una eficacia que deberá recobrar en tierras turcas.

La necesidad de reencontrarse con el gol ante el colista del grupo, un Akhisar que, además, también está inmerso en el pozo en su liga al ser antepenúltimo con 9 puntos en 11 encuentros, recaerá de nuevo en el colombiano Luis Muriel y el holandés Quincy Promes, hasta ahora peleados con las porterías contrarias.

Muriel suma tres tantos, uno de ellos frente al Akhisar, y Promes uno, precisamente contra los turcos, aunque propició otro en propia puerta del meta serbio Milan Lukac, y ahora deberán ajustar su punto de mira en el Akhisar Estadyumu, un pequeño estadio inaugurado el pasado enero y con capacidad para 12.139 personas.

En la visita a esa ciudad del oeste de Turquía, el técnico sevillista, Pablo Machín, podría hacer varios cambios debido al importante compromiso del domingo en LaLiga, en la que su conjunto es tercero y recibe al segundo de la tabla, el Espanyol, aunque mantendrá la columna vertebral por ser vital evitar sustos en Europa.

Al estar el equipo muy cargado de partidos, pues empezó a competir a final de julio con las rondas previas a esta fase de grupos, podrían entrar en el once el central francés Joris Gnagnon, los laterales Aleix Vidal y Sergio Escudero, y el medio Roque Mesa para que el argentino Éver Banega pudiera adelantar su posición.

Así, podrían descansar los defensas Sergi Gómez o el luso Daniel Carriço, los carrileros Jesús Navas y el brasileño Guilherme Arana, o el centrocampista argentino Franco Vázquez. Junto a Silva y Ben Yedder, son bajas el central danés Simon Kjaer y el medio galo Maxime Gonalons, que había sido citado tras estar dos meses lesionado, pero al final no viajó por un proceso febril.

El Sevilla, que en su último partido en Turquía ganó 1-2 hace un año al Istanbul Basaksehir en la previa de la Liga de Campeones, tendrá enfrente a un rival al que sólo un milagro clasificaría para la siguiente fase y con hasta cuatro lesionados.

Dos de ellos son defensas, el turco Mustafa Yumlu -ya fue baja en Sevilla por sanción- y el camerunés Dany Nounkeu, que no podrán jugar, admitió el técnico del Akhisar, Cihat Arslan, al diario local Akhisarpost.

Yumlu se lesionó los ligamentos cruzados en el último partido contra el Erzurumspor (1-1) y se pierde lo que resta de temporada, mientras que Dany tiene afectado el tendón y estará al menos tres meses de baja.

Además, el medio brasileño Serginho aún se recupera en su país de una lesión y el centrocampista marroquí Adrien Regattin, con problemas en una cadera, previsiblemente tampoco podrá jugar.

Arslan prometió hacer lo posible para sumar al menos un punto. "Creo que hace falta transformar un buen juego en puntos, pero tenemos lesionados, desafortunadamente, en especial en la defensa; ahí continúan nuestros problemas, y no hay manera de compensarlos", confesó el entrenador al citado diario.

"Intentamos solucionarlo con nuestros propios medios. Algunos jugadores tendrán que jugar en posiciones distintas a las que les corresponden, este es nuestro desafío", dijo Arslan, para quien, en cualquier caso, será "un partido histórico" para el club y la ciudad que representa.

El club turco, fundado en 1970, accedió a la fase de grupos tras su gesta de ganar la Copa de su país al Fenerbache (3-2) y en su liga es actualmente antepenúltimo y abandonó el último puesto después de vencer por 1-0 al Goztepe Izmir y de no pasar del 1-1 en casa con el Erzurum, ahora colista.

En Europa, el Akhisar perdió 0-1 ante el Krasnodar en su estreno continental y luego 2-1 en Lieja, aantes de la goleada recibida en el Ramón Sánchez Pizjuán en la que fue la victoria número cien de los sevillistas en competición europea.

- Alineaciones probables:

Akhisar: Lukaç; Miguel Lopes, Caner Osmanpasa, Kadir Keles, Güray Vural; Aykut Çeviker, Sissoko, Eray Ataseven, Josué; Onur Ayik y Seleznyov.

Sevilla: Vaclik; Carriço, Amadou, Gnagnon; Aleix Vidal, Sarabia, Roque Mesa, Banega, Escudero; Muriel y Promes.

Árbitro: Benoit Millot (Francia).

Estadio: Akhisar Estadyumu.

Hora: 20.55 local/18.55 CET/17.55 GMT.