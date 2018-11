Salva Sevilla: "El equipo está trabajando de forma brutal"

Palma, 7 nov (EFE).- El centrocampista del Mallorca Salva Sevilla ha asegurado este miércoles que el equipo "está trabajando de forma brutal" para conseguir sus objetivos, el más inmediato, "ganar en casa con nuestra gente", ha indicado.

El Mallorca, octavo con 17 puntos, no suma los tres puntos en juego desde hace cuatro jornadas, con una derrota y tres empates, pero Salva Sevilla cree que van en la dirección correcta.

"Las sensaciones que transmite el equipo creo que son buenas, siempre hemos estado dentro de los partidos, aunque no cuentan las sensaciones sino los puntos", ha asegurado el ex jugador del Betis y del Espanyol.

Con amplia experiencia en el fútbol español, Salva Sevilla, de 34 años, considera que una victoria la próxima jornada ante el Córdoba en Son Moix, "tendría un valor doble".

"Hay que sacar puntos a la zona de abajo (el Córdoba ocupa plaza de descenso con 11 puntos) porque así estaremos más tranquilos", ha precisado el jugador almeriense, titular indiscutible para el técnico Vicente Moreno, pero muy exigente consigo mismo.

"Contra el Extremadura UD (empate 1-1 en Palma) me fui enfadado a casa. Me exijo y me cabreo cuando las cosas no me salen bien. Ahora llevamos tres empate seguidos y tenemos ganas de más y llegar a los 20 puntos cuanto antes", ha subrayado Salva Sevilla.