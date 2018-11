La República Checa prepara su abandono del Pacto Mundial para la Migración

Praga, 7 nov (EFE).- El Gobierno de la República Checa tiene la intención de salirse del Pacto Mundial para la Migración y espera adoptar una decisión definitiva al respecto la próxima semana, dijo hoy en Praga el ministro de Exteriores, Tomas Petricek.

"Confío en que seremos capaces, y esto es una tarea del Gobierno, de defender nuestra posición (contraria al Pacto), de forma que nuestros socios extranjeros lo entiendan y que esta decisión no nos aisle, cuando el 90 por ciento de los países acepten el documento", dijo el ministro.

Según la televisión pública CT24, "está claro", aunque aún no sea oficial, que Praga no firmará el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, acordado en julio pasado en la ONU, que será adoptado los días 10 y 11 de diciembre en Marruecos por los jefes de Estado y Gobierno de unos 190 naciones.

La República Checa sigue así los pasos de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, decidió ya en 2017 retirar a su país del proceso de negociación del documento, como también de Australia, Hungría y Austria, que aunque sí participaron en la negociación, han anunciado luego que no se adherirán.

También Polonia estudia una probable retirada del pacto, según dijo el pasado día 2 su primer ministro, Mateusz Morawiecki.

El primer ministro checo, Andrej Babis, dijo recientemente que el pacto podía "poner en peligro la seguridad y soberanía", un argumento esgrimido también por los Gobiernos de Austria y Australia.

Sin embargo, al lamentar como "desafortunada" la reciente decisión de Viena de no adherirse al acuerdo internacional, la ONU recordó que el documento no es vinculante y no afecta a la soberanía de los países firmantes.