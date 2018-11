PSOE rechaza comisión sobre tesis de Sánchez porque el fiscal no vio plagio

Madrid, 7 nov (EFE).- El grupo socialista votará hoy en contra de la comisión de investigación sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el PP quiere abrir en el Senado, porque la Fiscalía ya determinó que no había plagio y porque la Cámara Alta no es un órgano académico que pueda evaluarla.

Ambos argumentos han sido esgrimidos por el portavoz socialista, Ander Gil, en declaraciones en el Senado, donde además ha dicho que los grupos podrán preguntar sobre esta tesis o respecto a cualquier otro asunto al mismo presidente en su comparecencia a petición propia sobre política general del próximo 18 de diciembre.

Entre tanto, el grupo popular sacará hoy adelante con su mayoría absoluta en el Senado la creación de una comisión parlamentaria que indagará sobre la tesis y mediante la cual el PP ha anunciado que citará al presidente para recabar su versión respecto a cómo obtuvo el doctorado en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Ander Gil ha explicado que su grupo no tiene decidido si participará o no en la comisión, a la espera de, una vez aprobada hoy por el pleno, se constituya y se conozcan las pretensiones del PP.

Ha recordado que, a raíz de una querella del partido Vox, la Fiscalía determinó que no había delito en la tesis de Pedro Sánchez y ha anticipado que el PSOE votará "no" a la comisión "porque entendemos que el Senado no es el lugar para estudiar el nivel académico de una tesis doctoral".

También ha hecho hincapié el portavoz en que la tesis está publicada, ha sido "diseccionada", sometida a "todo tipo de controles" y objeto de "todo tipo de explicaciones".

En su opinión, lo que el PP pretende con esta iniciativa no es más que "convertir esta Cámara en un lodazal al servicio de sus propios intereses".