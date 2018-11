Policías: no hay control en fronteras de Ceuta y Melilla por falta de medios

Madrid, 7 nov (EFE).- El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados que en las fronteras de Ceuta y Melilla no hay control en el tráfico de persona y mercancías por falta de medios materiales y humanos.

"No hay frontera exterior. No hay control de mercancías y personas. No hay medios materiales ni humanos y pasan toneladas de mercancías todos los días sin saber sin son explosivos, ropa, comida, teléfonos móviles o droga", ha señalado Cosío en su intervención ante la ponencia del Congreso que estudia la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

En nombre de los cuatro sindicatos más representativos (SUP, CEP, UFP y SPP), Cosío ha expresado la opinión de los policías sobre la reforma de la conocida como "Ley Mordaza", que incluye un disposición adicional sobre las llamadas devoluciones en caliente o rechazo en frontera de los inmigrantes que quieren entrar ilegalmente en España.

Cosío ha querido hacer hincapié en la falta de medios, hasta el punto, según ha dicho, de que ni siquiera hay en esas fronteras una cámara como la del párking del Congreso que verifica cada matrícula de los coches que entran.

"Pese al paso de los años seguimos así. Seguridad y austeridad no son compatibles", ha enfatizado.

Respecto a las propuestas de los grupos en la reforma de la Ley referidas a esa disposición adicional, Cosío se ha referido a una de Podemos y ha dicho que los agentes están de acuerdo con que se formalice un expediente de devolución con todas las garantías legales, incluyendo una posible solicitud de asilo.

Pero los policías solicitan más medios y recursos para poder "repeler los ataques violentos y organizados que se producen en un gran número de casos contra los agentes actuantes" por parte de los que quieren entrar de forma irregular y medidas de seguridad propias de una frontera exterior europea del siglo XXI.