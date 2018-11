Netanyahu visitará Austria pero no a miembros del Gobierno de extrema derecha

Jerusalén, 7 nov (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitará Austria a finales de mes pero no se reunirá con los miembros del Gobierno del Partido Liberal Austríaco, de extrema derecha, informó hoy el diario "The Times of Israel".

Netanyahu será el primer mandatario israelí en 20 años en visitar Viena, y lo hará para participar en una conferencia sobre antisemitismo y antisionismo, explicó el periódico.

También mantendrá reuniones con representantes del Gobierno del canciller, Sebastian Kurz, que fue quien anunció en Twitter la próxima llegada de su homólogo israelí.

"¡Es un gran placer dar la bienvenida al primer ministro Netanyahu en una visita oficial a Austria!", escribió Kurz.

Durante su estancia, del 20 al 21 de noviembre, el jefe de Gobierno israelí tiene previsto asistir a la conferencia organizada por el Gobierno austríaco como parte de sus actividades en la presidencia de la Unión Europea, y encontrarse con el presidente austríaco, Alexander Van der Bellen.

La última ocasión en la que un primer ministro israelí visitó Austria fue en 1997, cuando el propio Netanyahu, en su primer término, se encontró con el entonces canciller, Viktor Klima.

A pesar de la inclusión del Partido Liberal en el Gobierno (conocido por sus siglas en alemán FPO), Austria e Israel se han acercado el uno al otro desde la elección de Kurz.

Este partido, fundado en la década de 1950 por antiguos jerarcas nazis, se vio envuelto el pasado mes de febrero en una serie de escándalos antisemitas que le han obligado a crear una comisión de historiadores para investigar su pasado.

A la comunidad judía de Viena pertenecen hoy unas 10.000 personas, frente a las más de 200.000 que tenía hasta 1938, cuando Austria fue anexionada por la Alemania nazi.

Unos 65.000 judíos austríacos fueron asesinados durante el Holocausto, mientras que los restantes lograron exiliarse y en su gran mayoría no volvieron nunca a Viena, la ciudad donde a finales del siglo XIX había surgido el antisemitismo político.